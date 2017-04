Suntem mult mai mult decat un sac de piele plin cu oase si organe, cu un chip mai mult sau mai putin atragator. Ceea ce ne face minunati, ceea ce ne insufleteste, este scanteia divina din noi. Atunci cand dam la o parte carapacea egoului, accesam aceasta scanteie si ne conectam la Sinele nostru superior, viata noastra se schimba radical. Iata 9 semne care arata clar ca te afli in aceasta situatie.

1. Perceptiile extrasenzoriale incep sa functioneze

Esti in contact cu intuitia ta care te ghideaza la fiecare pas. Alte simturi precum clarauditia sau clarvederea se pot manifesta. Acestea iti permit sa accesezi informatii si cunoastere la care nu se poate ajunge cu ajutorul mintii.

2. Iti cunosti scopul in viata

Zilele in care te intrebai ce cauti in viata ta sunt de domeniul trecutului. Acum stii clar care iti este menirea pe Pamant si te indrepti cu toate panzele sus intr-acolo. Nu in ultimul rand, ceea ce faci este si in folosul celrorlalti.

Frecventa ta atrage acei oameni care vibreaza pe acelasi nivel cu tine. Cand intalnesti persoane cu care rezonezi la nivel de suflet, recunoasterea este imediata si conexiunea, puternica.

4. Iti intalnesti sufletul pereche sau flacara geamana

Va recunoasteti de la prima privire si scoateti tot ceea ce este mai bun in voi. Relatia este armonioasa iar sexul, magic. Uniunea dintre voi infloreste prin iubire, evolutie personala, punerea in slujba unui scop mai inalt decat propria persoana.

5. Viata ta abunda in sincronicitati si manifestari accelerate

Totul curge de la sine, usor si lin. Stii precis pe unde trebuie sa mergi, ce trebuie sa faci si sa spui. Gasesti mesaje si raspunsuri la tot pasul - in carti, natura, chiar si conversatii "intamplatoare".