Ritualurile samanice Munay-Ki sunt o punte de legatura cu sufletul tau, ajutandu-te sa dobandesti armonia interioara. Cu ajutorul lor obții vindecarea fizica si spirituala, curatand mostenirea karmica si chiar pe cea genetica negativa si lasand in urma suferintele din trecut. Se spune despre ele ca ne-ar transforma in modul cel mai profund, al constiintei și al ADN-ului. Ne revigoram astfel aura, ne regasim puterea launtrica, intram in conexiune cu iubirea divina, devenim fiinte ale luminii. Totul se petrece la nivelul chakrelor (de la initiatorul ritualurilor catre beneficiar) si ca sa functioneze este nevoie de disponibilitatea totala a invatacelului si de respectarea unor principii.

Nonviolenta, credibilitatea, integritatea, moderatia si generozitatea, acestea sunt cele cinci principii Munay-Ki care trebuie sa le respecti inainte sa treci prin riturile de initiere, dar si dupa aceea. Pe scurt, nu iti este permis sa faci rau nimanui, nici cu faptele, nici cu vorbele, trebuie sa spui mereu adevarul, sa-ti respecti cuvantul dat si sa fii cinstit in orice imprejurare, echilibrat in toate aspectele vietii si sa daruiesti celorlalti din ceea ce ai cu inima deschisa, fara nicio intentie de a fi rasplatit. Pe vremuri, fiecare invatacel primea aceste ritualuri abia in momentul in care maestrul il considera pregatit si vrednic, astazi, insa, odata ce te-ai inscris la un curs initiatic, pregatirea interioara tine strict de tine.

Ritualuri samanice pentru suflet



1. Ritualul vindecatorului

Aceasta etapa te pune in legatura cu forte ancestrale binecuvantate care te asista, pe timp de somn si pe timp de veghe, in transformarea personala. In urma acestui ritual se activeaza puterea vindecatoare a mainilor tale, astfel ca vei detine puteri energetice deosebite, pe care le poti transmite mai departe prin atingere.

2. Ritualul clarvazatorului

Prin exercitiu si meditatie, vei putea citi aura celor din jurul tau, simtind tipul de energie pe care il emana fiecare.

3. Ritualul puterii

Prin acest ritual capeti protectie prin intermediul unor benzi luminoase, care vor actiona precum niste filtre, indepartand de tine orice atac energetic negativ venit din exterior. Datorita lor vei fi la adapost de multe rele.

4. Ritualul armoniei

In cadrul celui de-al patrulea ritual sunt transmise, pe rand, chakrelor tale, cele 7 energii arhetipale. Avand sustinerea lor, ti se vor echilibra toate aspectele vietii. Scapi de relatiile tensionate, ranchiuna dispare, iti ies in cale persoanele potrivite la momentul potrivit.