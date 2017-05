Foto: Viktor Gladkov, Shutterstock

Grijile sunt ca niste bolovani pe care ii caram intr-un rucsac invizibil pe care il purtam in spate. Cu cat coloana vertebrala ne sacaie mai tare, cu atat mai grele sunt pietroaiele pe care ducem cu noi oriunde mergem. O viata fara griji este totusi posibila. Tine de atitudinea noastra si de felul in care ne raportam la viata. Iata cum poti scapa de griji in patru pasi (incepe cu pasul 4).

1. Aminteste-ti ca esti arhitectul vietii tale

Atunci cand crezi ca viata ti se intampla, este firesc sa iti faci griji. La fel si in cazul in care ai crescut intr-un mediu in care grijile sunt la ordinea zilei. Insa toate invataturile spirituale spun acelasi lucru: suntem co-creatori ai vietii noastre. Puterea este la tine si este nemasurata.

2. Schimba-ti vibratia

Atragi ceea ce emiti. Intr-un univers vibrational asa cum este cel in care traim, alegem intamplari si oameni pe masura vibratiei noastre. Grijile nu te vor scapa de incercari ci din contra. Cu cat te vei focusa pe griji, cu atat acestea vor actiona ca un magnet si vor continua sa atraga mai multe motive de ingrijorare in viata ta. Cheia este sa iti schimbi vibratia, focusandu-te pe aspectele pozitive din viata ta si rezultatul dorit.

3. Constientizeaza ca grijile sunt o iluzie

In majoritatea cazurilor, povestea pe care ne-o spunem despre ce va fi este mai ingrijoratoare decat realitatea. Recent, doi prieteni japonezi au venit la mine acasa pentru a-mi face un tratament holistic. Au adus o masa profesionala de masaj pe care m-au rugat sa le-o aduc a doua zi. Am acceptat cu placere insa, in ziua urmatoare, de indata ce m-am trezit, am inceput sa imi fac griji. Oare masa incape pe bancheta din spate fara sa obstructioneze vederea in oglinda retrovizoare? Evident ca a incaput iar grijile mele au fost zadarnice. Acelasi princioiu se aplica si in cazul bolilor, banilor, carierei, relatiilor. Cu cat ne ingrijoram mai tare in privinta unui lucru, cu atat il atragem mai tare catre noi.

4. Doreste-ti sa scapi de griji

Oricat de ciudat ar parea, pentru unii oamenu grijile sunt un mod de viata. Ceva ce adauga, inconstient, un pic de sare si piper, un pic de adrenalina. Un mod de a atrage atentia. Se poate insa si altfel. Lasand fiinta ta launtrica sa te ghideze, fiind tu autentica si minunata.