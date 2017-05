Ca e importanta pentru sanatate si pentru silueta, stii. Auzi si citesti peste tot ca, daca nu bei cel putin opt pahare pe zi, te poti imbolnavi. Insa apa are si alte calitati pe langa acelea de a-ti potoli setea, pofta de mancare si de a-ti hidrata organismul. Se pare ca puterea ei cea mai mare tine, de fapt, de energia pe care o inmagazineaza.

Conform astrologilor, banala apa poate detine energii pozitive sau negative. De tine depinde cum o „incarci“, in functie de gandurile care-ti trec prin minte, de cuvintele pe care le verbalizezi, de atmosfera din casa unde locuiesti, de muzica pe care obisnuiesti sa o asculti. Practic, apa isi preia energia vibrationala din Univers, mai exact, din mediul in care se afla.

E lucru demonstrat stiintific: sentimentele si vorbele pot modifica structura moleculara a apei. Ea se muleaza dupa gandurile tale, asa cum se muleaza dupa forma recipientului in care o torni. Gandirea negativa polueaza apa si o transforma in „apa moarta“. Dimpotriva, cu cat gandesti mai frumos si pozitiv, cu cat esti mai bland cu oamenii din jur si le spui cuvinte dragastoase, cu cat asculti o muzica mai linistitoare, precum cea clasica, a lui Mozart sau Beethoven, cu atat apa este mai „vie“ si capata mai multe puteri, pe care ti le transmite. Descopera-i tainele si o poti folosi in favoarea ta!

Puterile nebanuite ale apei: apa isi preia energia vibrationala din Univers

Te ajuta sa te concentrezi

Apa insasi are un fel de memorie a ei, pe care tot tu i-o transmiti, ajutandu-te sa inveti, sa retii informatii. Pentru asta, e important in primul rand sa bei apa pe indelete, cu inghitituri mici, pentru a fi asimilata de organism sau sa o tii aproape de tine, chiar si intr-o banala sticla, atunci cand studiezi sau cand lucrezi la un proiect dificil, care te solicita intelectual. Ritualul spalarii chipului cu apa nu doar te invioreaza, ci alunga energiile negative, oboseala psihica, iti limpezeste gandurile.

Distilata sau fiarta

Nu chiar orice apa e buna pentru starea ta de bine. Te asteapta un examen important sau o competitie? Apa fiarta si racita este cea care, bauta la prima ora a diminetii, pe stomacul gol, iti ofera energie, spirit competitiv si sporeste sansele sa te intreci pe tine si pe altii. Apa distilata te ajuta sa fii creativa, aduce idei bune si productive, curajoase si uimitoare.

Apa marii e speciala

Dupa cum e de asteptat, apa marii albastre se afla sub protectia Lunii si totodata a planetei Neptun. Este apa de care ai nevoie pentru tot ce e legat de dragoste si de sanatate. Incheaga iubiri, aduce impreuna suflete, e ideala pentru ritualuri magice, rugaciuni si descantece.

Apa sfintita

Aghiasma pe care o iei de la Biserica alunga energiile negative, gandurile rele, ispitele. Cu ea se face semnul sfintei cruci pe frunte sau se ating tamplele ori palmele, ochii, pieptul, pentru a indeparta gandurile negre sau durerile. De ce aduce liniste si confort aceasta apa? Pentru ca binecuvantarea rugaciunii o armonizeaza si o transforma intr-un instrument vindecator.