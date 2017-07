Foto: antoniamas, Shutterstock

Atunci cand esti pregatita sa iti intalnesti maestrul spiritual, acesta apare. Asa mi s-a intamplat mie atunci cand i-am intalnit pe Mike si Ai, de origine japoneza, la un targ holistic din Sudul Californiei. A trecut un an de atunci si nu exista saptamana in care sa nu invat ceva nou despre iubire, generozitate si compasiune.

Cea mai recenta lectie pe care dragii mei prieteni mi-au predat-o prin puterea exemplului este aceea ca fiecare dintre noi poarta in suflet un izvor abundent de generozitate si bunatate. Poate ca experientele de viata prin care ai trecut te fac sa te indoiesti de asta, poate ca ti se pare science-fiction.

Adevarul este insa ca una dintre cele mai profunde bucurii pe care le putem trai pe acest pamant este sa le fim de folos celorlalti. Atunci cand facem asta, fara sa urmarim ceva anume sau sa avem o agenda ascunsa, ne dam libertatea de a fi noi insine. Atunci cand le permitem celorlalti sa ne fie de folos fara sa le punem la indoiala bunele intentii, cream spatiul in care pot fi ei insisi, in cea mai buna versiune a lor. Un simplu multumesc, o imbratisare sau un zambet sunt suficiente. Astfel, viata noastra curge in armonie, intr-o spirala a iubirii si recunostintei.

Lectia a avut loc intr-un centru de inchirieri masini. Sedona ma chema inapoi iar pentru asta un mijloc de locomotie era absolut necesar. Insa reprezentantii centrelor de inchiriere masini pe care ii contactasem telefonic, ma informasera ca nu accepta carduri de debit. In ziua aceea, am luat pranzul cu prietenii mei Ai si Mike. La final, intuitia m-a ghidat sa ii rog sa mergem impreuna la cel mai apropiat centru de inchiriat masini pentru a verifica ofertele la fata locului. Am ajuns in Anaheim, aproape de Disney Park. O incapere mica dar cocheta, in care nu ne aflam decat noi si Olga, o tanara placuta, agentul de vanzari. Mike a deschis discutia in cel mai placut mod cu putinta, cu politete si curtoazie. Iar ceva a inceput sa se schimbe.