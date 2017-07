Din cand in cand aceleasi vise revine obsedant si-ti bantuie noptile? Din punct de vedere psihologic, ele ascund probleme nerezolvate din trecut, din prezent sau chiar dintr-o viata anterioara, daca ai cere parerea unui parapsiholog. Peste 60% dintre oameni, majoritatea femei, au astfel de vise.

E noapte, cineva te urmareste, alergi disperata pe stradute intunecate, te impiedici si cazi; nu esti atenta o clipa, copilul iti scapa printre degete si sare in fata unei masini; inoti, apa devine tot mai adanca, valurile mai mari, te zbati, tipi, te scufunzi; esti singura acasa, auzi o cheie cum se roteste in yala si un necunoscut intra peste tine; te intorci mai devreme de la birou si-ti gasesti iubitul cu alta femeie in dormitor. Te trezesti speriata si nu pricepi de ce ai avut iar acelasi vis ingrozitor. Desi nu pare, e o cale prin care psihicul tau te protejeaza.

Semnificatia viselor care se repeta

Declansate de stres si de amintiri

Poate ai observat ca aceste vise dispar in perioadele cand esti odihnita, relaxata si revin in momentele de stres intens, de nemultumire si neliniste. Persoanele depresive viseaza cel mai mult, arata studiile, creierul incercand astfel sa se elibereze de emotiile negative.

De cele mai multe ori, visele sunt urmarea unei experiente care te-a marcat, chiar daca pe moment nici nu ti-ai dat seama. Pot avea la baza secvente de amintiri, ganduri pasagere, fantezii pe care le-ai avut candva, chiar fara sa le constientizezi sau sa le dai vreo importanta la acea vreme. Freud considera ca aceste vise reflecta amintiri din copilaria timpurie, deci pot fi legate de o carte pe care ai citit-o demult, de un basm, de o poveste pe care ai auzit-o la scoala, de un desen animat care te-a impresionat.

Cele mai multe vise din categoria celor care iti provoaca stari de anxietate au la baza sarcini neterminate, care te streseaza in viata reala. De exemplu, ai de terminat un proiect si tot visezi ca seful iti cere socoteala si te penalizeaza. Sau ai slabit jumatate din cat ti-ai propus si in vis te cantaresti si ai iarasi greutatea initiala. Uneori, visele continua si dupa ce in viata reala cauza stresului a fost eliminata. Se va intampla asta pana cand vei reusi sa asimilezi experienta respectiva si sa o depasesti impreuna cu suferinta pe care ti-a provocat-o. De exemplu, in cazul unei traume. Ai ramas blocata in lift si tot ai cosmaruri pe tema asta. Sau, ai vrut sa-i faci o vizita surpriza sotului la birou si l-ai gasit sarutandu-se cu secretara. In viata reala esti in stare sa juri ca ai uitat, ca te-ai detasat, ca nu te mai afecteaza catusi de putin, dar undeva adanc in minte nu ai depasit trairile respective. Tocmai asta te ajuta sa faci visele repetitive. Sa refulezi. Sa te vindeci. Sa mergi mai departe. Oricat ar parea de ciudat, au rolul sa te protezeje. In primul rand, de tine.

Apar si in copilarie

Pana pe la 15 ani, copiii si adolescentii au vise repetititive nu tocmai placute. Cele mai multe implica amenintari, urmariri, batai, agresiuni, accidente ale caror victime sunt de cele mai multe ori chiar ei. Iar opozantii, personaje negative din filmele sau jocurile de pe calculator, fantome, zoombie, monstri. Vorbeste cu copilul tau despre visele lui!