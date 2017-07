Foto: Kanea, Shutterstock

Nu-i asa ca uneori simti ca in preajma ta se afla cineva desi nu esti singura? O prezenta placuta care te sustine si te ghideaza. Nu este vorba de faptul ca esti prea obosita si imaginatia iti joaa feste. Maestri spirituali stiu de multa vreme ca nu suntem singuri in Univers. Fiinte evoluate, din alte dimensiuni, ne asista in permanenta in drumul nostru spre desavarsire. Pleiadienii se numara printre acestia.

Conform Pleiadienilor, trecem printr-o perioada de tranzitie, pe parcursul careia construim o noua relatie cu aspectul nostru uman. Invatam sa avem compasiune si iubire fata de experientele noastre, fata de noi insine si sa ne apreciem pentru curajul pe care il avem de a trai acum pe Pamant. Este o perioada in care trecem de la energia dura, masculina, la energia feminina, blanda si iubitoare. Pleiadienii ne ofera cinci unelte care ne ajuta in acest proces.

Cu totii am ales sa fim acum pe Pamant. In momentul in care constientizezi si accepti acest lucru, iti este mai usor sa inaintezi in viata, sa te conectezi cu misiunea si darurile tale. Devii prezenta in fiecare clipa si traiesti adevarul fiecarei experiente prin inima, care este sacra. In tine are loc trezirea spirituala care te conecteaza la adevarul universal. Respiratia este instrumentul care te ajuta sa faci aceasta alegere. Respira si inspira pe gura, indelung. Repeta de cateva ori, fara sa fortezi, in mod natural. Ideal este sa practici aceasta respiratie o data pe ora, pe parcursul unei zile. Atunci cand expiri renunti la ceea ce nu iti mai este de folos. Atunci cand inspiri, primesti lumina.

2. Co-creatia

Tot ceea ce se intampla in viata ta - inclusiv acele intamplari mai putin placute, este creat de tine constient sau inconstient. Nu esti o victima iar fiecare experienta pe care o traiesti are un scop. Cheia catre eliberare este sa iti asumi propria creatie. Fii deschisa sa primesti darul sau lectia pe care ti le aduce fiecare experienta. Odata ce faci asta, evoluezi, inaintezi si creezi noi experiente, Liberul tau arbitru iti permite sa actionezi diferit, punand in aplicare ceea ce ai invatat. Iar atunci cand traiesti in inima, poti manifesta dorinta inimii. Unealta principala in acest al doilea pas este sa acordarea permisiunii. Fiintele de lumina sunt gata sa te ajute in orice moment insa au nevoie de permisiunea ta pentru a face asta. Iti poti incepe ziua cu o scurta meditatie, in timpul careia sa te conectezi cu inima ta si cu fiintele de lumina si sa le oferi permisiunea de a-ti ghida pasii pe parcursul orelor care urmeaza.