Care este primul lucru pe care il observi atunci cand intalnesti o persoana? Cat de des iti asculti intuitia? Raspunsurile la aceste intrebari iti vor spune daca iti asculti inima sau mintea. Majoritatea oamenilor tind sa ii dea ascultare celei din urma. Citeste acest articol pentru a afla daca te numeri printre ei.

1. Ii judeci pe ceilalti

Atunci cand intalnesti o persoana sau auzi o intamplare, mintea tinde sa se focuseze asupra aspectelor mai putin pozitive. Iti poate sopti ”s-ar fi putut imbraca altfel” sau ”a gresit”. Inima, pe de alta parte, este capabila sa vada frumusetea si bunatatea din fiecare om si partea buna a oricarei situatii.

2. Traiesti intr-un stres permanent

Mintea are tendinta sa analizeze orice si, datorita educatiei primite si a bombardamentului mediatic, sa gaseasca cu usurinta motive de ingrijorare. De asemenea, construieste usor scenarii care, de cele mai multe ori, nu se adveresc. Inima este conectata la energia universala si stie ca nu are motive sa se teama. Este constienta de faptul ca forte nevazute ne sustin in permanenta.