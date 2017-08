Sedona (Arizona, SUA) nu este doar un loc de o frumusete rara dar si unul dintre cei mai puternici centrii energetici de pe planeta. Linistea, formele si culorile extraordinare ale locului, de la rosul intens al stancilor la apus la purpuriul apusului, inclina la introspectie si regasire de sine. Sedona este un loc de regasire de sine si vindecare la toate nivelurile, iar efectele sale se fac simtite in special in locurile cu vortexuri energetice. Energia cu care te incarci in aceste locuri ramane in structura ta si continua sa lucreze chiar si zile intregi dupa ce ai plecat.

4 vortexuri energetice

1. Bonyton Canyon Vortex

2. Bell Rock Vortex

Este locul in care te asteapta Katchina si Razboinicul dar si Robert, maestrul flautului indian, care canta in fiecare dimineata, dupa 10, cantece menite sa sustina pacea, iubirea, libertatea, unitatea in lume. Acesta este locul in care ajung majoritatea turistilor insa daca vrei sa simti din plin energia acestui loc trebuie sa te abati de la cararea umblata de toata lumea si sa urmezi un traseu diferit, "Vista Trail." Trunchiurile rasucite ale copacilor reprezinta semnul ca ai ajuns in locul care trebuie. Cu totii avem energie feminina si masculina si, in cazul majoritatii oamenilor, una dintre ele este dominanta. Echilibrarea acestor energii este foarte importanta pentru starea noastra generala de bine dar si pentru evolutia personala. Predominanta energiei masculine duce la un comportament agresiv, iar a celei feminine la tendinta de a ne lasa dominati de ceilalti. Emotiile iti spun care energie este mai puternica. Mania inclinca balanta spre cea masculina iar frica, spre cea feminina.

Nu este doar un loc minunat in care sa privesti stelele noaptea dar si un loc ideal pentru a-ti consolida energia feminina si masculina precum si echilibrul dintre acestea. Energia este puternica in toata zona si o poti simti e indata ce ajungi in parcare. Bell Rock este unul dintre locurile mele preferate din Sedona iar daca ajungi acolo viziteaza si Spaceship Rock aflata in imediata vecinatate. Poti ajunge cu usurinta in varful stancii, cu aspect de nava spatiala sau cap de balena. Panorama este superba, iar energia puternica. Fiind mai putin popularizata, sansele de a petrece cateva minute in liniste si meditatie sunt mai mari.