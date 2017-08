Nu te amagi singura, nu-ti face promisiuni desarte si nici planuri pe care n-ai de gand sa le urmezi. In schimb, ia-ti angajamentul sa te iubesti, fii mai putin critica cu tine si da-ti voie sa traiesti asa cum simti.

Foto: Ditty_about_summer, Shutterstock

„De maine nu mai mananc dulciuri“, „de saptamana viitoare fac miscare in fiecare zi“, „n-o sa mai las treburile pe ultima clipa“, „o sa ma culc mai devreme“, „n-o sa ma mai ia gura pe dinainte“...

Lucruri marunte care ne trec prin minte in fiecare zi, mici promisiuni pe care niciodata nu le ducem la bun sfarsit. Desi nu pare mare scofala, este, pentru pshic, pentru stima de sine. Ne obisnuim cu esecul, il facem parte din vietile noastre si, fara sa ne dam seama, ne zdruncinam increderea in noi. Fii mai blanda cu tine. Accepta-ti defectele, nu te judeca prea aspru pentru ele si nu-ti cere imposibilul. Singurele promisiuni pe care esti datoare sa ti le faci (si sa le respecti) sunt cele care te ajuta sa te impaci cu tine, sa evoluezi, sa traiesti in liniste si armonie.

1. O sa uit suferintele trecutului

Desi e greu sa te desprinzi, nu ramane agatata de situatii care nu-ti aduc decat tristete si energie negativa. Incuie intr-un cufar amintirile care nu te multumesc si arunca cheia, chiar daca acum pare cel mai dureros lucru din lume. Invata-ti lectia, asuma-ti greselile si lasa-le in urma pentru totdeauna! Nu-ti plange de mila. De ce te framanti ca ai fi putut face lucrurile mai bine, ca ai fi putut alege diferit? Nu te poti intoarce in timp, in schimb viitorul depinde numai de tine. Sigur, n-ai cum sa stergi sentimente, emotii, lacrimi cu buretele, dar daca nu te mai gandesti la ele, nu mai au putere asupra ta.