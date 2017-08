Foto: pathdoc, Shutterstock

In cartea sa, Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy, Sheryl Sandberg, COO la Facebook, vorbeste despre instrumentele pe care pe putem folosi nu doar pentru a face fata situatiilor dificile dar a ne si intari taria de caracter. Iata cinci dintre cele mai puternice.

1. Inarmeaza-te cu "cei trei p"

In cartea sa, Sandberg mentioneaza cei trei ”p” -- raspandirea,-personalizarea si- permanenta ca fiind unul din instrumentele-cheie care au ajutat-o sa faca fata durerii. Ceva poate sa amerga prost dar asta nu inseamna ca totul merge prost. Poti ajuta insa nu poti trai viata in locul altei persoane. Fiecare avem propriul drum. Nimic nu dureaza la nesfarsit.

2. Consolideaza-ti muschiul recunostintei

Ai vrea sa tii un jurnal de recunostinta? Acum poate fi momentul potrivit pentru a incepe. Adu-ti mereu aminte de lucrurile pentru care esti recunoscatoare. Iti va mai usor sa le accesezi atuncu cand te confrunti cu o situatie dificila. Recunostinta te ajuta sa reduci stresul si sa vezi lucrurile in perspectiva, ambele ingrediente esentiale pentru a putea face situatiilor dificile. In fiecare seara inainte de a va culca, scrie intr-un jurnal cel putin trei lucruri pentru care esti recunoscatoare in acea zi.