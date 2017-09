foto: Pressmaster, Shutterstock

Meditatia si yoga, ca orice practici cu potential transformator, sunt instrumente pentru cultivarea unei mai mari constientizari si conectare cu noi insine, pentru o perspectiva mai clara si un mod de viata mai conectat. Reprezinta doar cai nu o destinatie, iar practica lor nu da rezultate fara aplicarea constienta a principiilor. Ceea ce folosim in timpul sesiunilor de meditatie si de yoga putem aplica in fiecare aspect al vietii si in vindecarea relatiilor. Iata cum:

1. Respiratie, flexibilitate si constientizare in timpul posturii de yoga

Poti aplica aceeasi combinatie de forta si flexibilitate in interactiunile cu ceilalti. Aceasta inseamna ca, daca nu esti de acord cu ceva, sa iti pastrezi opinia dand insa dovada de flexbilitate si intelegere fata ce celalalt. Asta in loc sa cauti sa il influentezi. Asculta cealalta persoana, asa cum ai invatat sa te asculti pe tine, cu compasiune, chiar si atunci cand esti asertiva.

2. Constientizarea respiratiei

Nu poti medita in timpul interactiunilor dificile cu ceilalti, dar poti fi un observator al propriilor tale senzatii fizice si emotionale. Este util sa respiri si sa faci o pauza in loc sa reactionezi, permitandu-ti astfel sa actionezi. Nimeni nu este perfect, insa respiratia si emotiile sunt legate in mod inextricabil. Iar respiratia constienta te poate ajuta sa le imblanzesti.

3. A fi in momentul prezent, observandu-te fara sa te judeci

Iubirea este o forma speciala de atentie. Trebuie sa fii acolo emotional pentru ca cineva sa se simta iubit de tine. Atat de important este sa fii prezenta cu mintea si cu sufletul intr-o relatie - cu tine insati, cu altii, ba chiar si cu propriile tale pasiuni. A fi capabila sa acorzi toata atentia si sa fi prezenta conteaza enorm pentru a avea o relatie implinita. Iubirea ne cere sa ne oprim si sa oferim ce avem mai bun - - atentia si prezenta noastra.

Nicaieri nu invatam si practicam acest lucru mai eficient decat in meditatie sau pe salteaua de yoga, combinand concentrarea cu respiratia si miscarea.

Acestea sunt instrumente care te invata sa ai o abordare diferita fata de tine insati, de altii si de viata. Iti ofera o modalitate alternativa de a percepe lumea interioara si exterioara, acordand mai mult spatiu gandurilor si sentimentelor.