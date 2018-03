Văd mai des o bancă de șase scaune cu oameni care se uită în telefon decât una cu oameni care citesc, dar și când îi întâlnesc pe cei cu cărți, încep să îmi fac diferite scenarii. Citesc titlul cărții și apoi observ persoana: expresia feței, cum are părul, ce haine poartă, încălțămintea și geanta. Mă gândesc mai departe: oare cum o arăta camera lor? Oare vara merge în Vama Veche? Frecventează localuri cochete? Mă liniștește să fac asta și îmi induce o stare de bine.

Cred că ar trebui să se lege mai multe prietenii în mijloacele de transport în comun, am afla multe lucruri interesante unii de la ceilalți, dar asta dacă ne-am accepta unii pe ceilalți, indiferent de cum ne purtăm părul sau de câte tatuaje avem.

Trecând la subiectul materialului, și cu promisiunea de a reveni asupra lui imediat ce obțin noi titluri, vă invit să "trageți" și voi cu ochiul în cărțile oamenilor pe lângă care trecem în fiecare zi.

10 carti interesante descoperite la metrou

Pădurea norvegiană (titlu inspirat de un hit al formației Beatles - Norwegian Wood) este un roman ce are la bază atmosfera social-politică agitată a anilor ’60.

Totodată, ca un contrast, pe parcursul narațiunii întâlnim momente de intimitate emoțională între personajele complexe. La început sunt trei prieteni: Toru Watanabe, Naoko și Kizuki. Naoko și Kizuki sunt prieteni din copilărie, iar mai apoi devin iubiți. În momentul în care Kizuki se sinucide, Watanabe încearcă să o consoleze pe Naoko și sfârșește prin a se îndrăgosti de aceasta.

Când personajul feminin ajunge într-o casă pentru bolnavi mintali, Watanabe pleacă la facultate și o întâlnește pe Midori, total diferită de Naoko. Romanul Pădurea norvgiană (1987) a fost ecranizat în anul 2010.

Acțiunea romanului Trecutul e un pământ străin are loc în vara anului 1989, în orașul Bari, sudul Italiei.

În timp ce locotenentul Chiti își petrece nopțile încercând să-l prindă pe violatorul care-i terorizează orașul, Giorgio, un student exemplar de 22 de ani, se împrietenește cu periculosul și încântătorul Francesco. Este momentul în care inocentul Giorgio face cunoștină cu lumea coruptă - amante de lux, vile impunătoare și partide de cărți trucate, transformându-se astfel într-un om care-l sperie și îl încântă în același timp. Până într-o noapte, când este obligat să privească în urmă și își dă seama cât de departe a lăsat trecutul.

“Vă voi povesti despre cum am crescut și cum am practicat, despre marii înțelepți cu care am trăit și ce anume m-au învățat ei, nu din lecturi și cărți, ci din experiențele personale”, scrie Swami Rama în paginile de inceput ale cărții Relatările unui discipol.

Găsim astfel povestiri pline de inspirație, iluminare, misticism, adeseori pline de umor, care ne pun față în față cu marii maeștri din Himalaya: Mataji din Assam - o femeie înțeleaptă de 96 de ani, care nu dormea niciodată, Gudari Baba - care l-a învățat pe Swami Rama valoarea experienței directe, Yoghinul Sri Aurobindo - care integra meditația cu acțiunea, Uria Baba - care arată că fiecare ființă umană are un potențial de vindecare, și Mahatma Gandhi.

Anne Holt, autoarea cărții Zeița oarbă, este fost ministru al justitiei și avocat, jurnalist de televiziune și reporter, motiv pentru care, cel mai probabil, povestea romanului începe cu descoperirea trupului neînsuflețit al unui traficant de droguri pe malul râului Aker, intr-o suburbie din Oslo, omorât în bătaie.

Incidentul nu stârnește prea multă vâlvă, până când, câteva zile mai târziu, avocatul victimei este găsit, și el, asasinat în propriul apartament. Seria de morți suspecte continuă, fapt ce o conduce pe inspectoarea de poliție Hanne Wilhelmsen către o rețea mafiotă de trafic de droguri, controlată de undeva din rarefiatele sfere ale societății norvegiene.

Tropicul Capricornului a fost publicat prima oară la Paris, în 1939, și a fost interzis în America vreme de treizeci de ani din cauza conținutului sexual explicit și a aluziilor misogine și rasiste.

Romanul portretizează lumea palpitantă a New Yorkului anilor ’20 și descrie cu umor experiențele autorului ca funcționar la compania de telegraf Cosmodemonic, experimentele sale sexuale scandaloase, încercările anevoioase de a-și găsi o voce ca scriitor, dar și viața tumultuoasă și exotică din cartierul Brooklyn.