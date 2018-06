foto: conrado, Shutterstock

„A fi Zen“ - o expresie pe care o auzim sau o folosim zilnic, uneori in gluma, alteori cu toata seriozitatea. Asociem „Zenul“ cu starea de bine, de multumire, poate chiar de euforie caracteristica persoanelor care nu se lasa coplesite de tumultul vietii si dau dovada de un autocontrol aproape imperturbabil.

Conform filosofiei Zen, poti obtine pacea interioara indepartandu-te de tot ce este negativ in jurul tau. A fi „Zen“ inseamna a te afla in armonie cu tine si a vedea lucrurile cu detasare, ceea ce se poate face doar printr-un antrenament al mintii. Daca in mintea ta sunt prea multe ganduri, idei fixe, nelinisti, griji, frici, daca nu exista calm si deschidere, atunci nu ai cum sa fii receptiva la ceea ce incearca sa-ti transmita Universul sau chiar oamenii alaturi de care traiesti zi de zi. Din acest motiv, trebuie sa inveti sa practici detasarea pentru a alunga stresul, tensiunea si nefericirea din viata ta. Iata cum!

7 trucuri ca sa fii Zen si sa alungi stresul din viata ta

1. Ai rabdare!

Rabdarea este calitate cu care ajungi departe, chiar daca mai incet. Degeaba vrem sa se petreaca totul rapid, de azi pe maine, suferim si ne suparam la orice amanare. Dimpotriva, cand se intampla lucruri neprevazute sau cand cele pe care le astepti intarzie, e bine sa nu fii dezamagita, sa nu intri in panica, sa nu iti pierzi speranta. Vibratia pe care o transmiti avand rabdare face de multe ori ca lucrurile sa se rezolve de la sine, uneori mai simplu si mai benefic decat daca te agiti si te epuizezi incercand sa le grabesti. Una din conditiile pentru a fi Zen este sa te eliberezi de orice dorinta intensa care te tulbura; abia atunci o privesti cu oarecare indiferenta ii deschizi cu adevarat calea pentru a se indeplini in mod firesc.

2. Meditatia chiar ajuta

Nu ai nevoie de cine stie ce pregatiri ca sa meditezi, ci doar de un coltisor in care sa fie liniste si sa te simti bine. Te poate ajuta o muzica relaxanta pe fundal. Apoi asaza-te, pur si simplu, cu picioarele incrucisate (pozitia Lotus), inchide ochii, lasa-ti muschii sa se relaxeze, tine spatele drept. Goleste-ti mintea de griji. Pur si simplu, nu te gandi la nimic, in afara de propria respiratie, pe care trebuie s-o constientizezi. Inspira si expira profund, controlat si zambeste. E ideal sa faci acest lucru seara, inainte de somn, macar pentru un sfert de ora. La origine, acest tip de meditatie apartinea Buddhismului si purta numele de zazen.

Foto: Kitja Kitja, Shutterstock

3. Petrece timp in liniste!

Acest timp interiorizat, petrecut doar tu cu tine nu e totuna cu meditatia. Sigur ca, in zilele in care ai timp sa meditezi, poti considera si aceasta sarcina indeplinita. In restul zilelor, daca nu esti in dispozitia necesara pentru meditatie, te ajuta orice alta forma de a-ti petrece timpul departe de agitatie si de griji. O jumatate de ora intr-o cada cu un ceai fierbinte alaturi, cateva pagini citite intr-o carte sau pur si simplu tu pe canapea cu un pahar de vin in fata sunt momente care te elibereaza de presiunea de peste zi.

4. Miscarea inseamna fericire

Sportul este cel mai mare dusman al stresului si cel mai bun prieten al starii Zen. Indiferent ca e vorba de o ora cardio care te sleieste de puteri sau de una yoga, starea de bine se instaleaza imediat, capeti incredere si deschidere pentru tot ce te asteapta. Sigur ca una dintre cele mai recomandate forme de miscare este inotul, cunoscuta fiind puterea de purificare a apei, atat fizic, cat si spiritual.

5. Rasfata-te din cand in cand!

Intotdeauna trebuie sa ai o portita de evadare, un loc sau o activitate care sa te faca sa te destinzi total. Poate fi vorba de o ora de masaj intr-un centru SPA, de o vizita la o herghelie de cai, de a hrani lebedele din parc sau de a savura desertul la care poftesti demult. Oferindu-ti astfel de recompense traiesti o stare de multumire, de satisfactie, de... Zen.

foto: Mark Nazh, Shutterstock

6. Primeste pozitiv schimbarile!

Filosofia Zen presupune sa nu te opui schimbarii. Lucrurile rareori se petrec intocmai cum le-ai planificat, dar negarea, furia, iritarea nu-ti aduc niciodata nimic bun. Asta nu inseamna acceptarea situatiilor care nu iti sunt pe plac sau nepasarea cu privire la viitorul tau. Insa trebuie sa fii mereu deschisa la nou, sa ai mintea netulburata, receptiva, sa gandesti pozitiv. Astfel iti este mult mai usor sa te adaptezi la diversele contexte pe care ti le scoate in cale viata si sa iei tot ce e mai bun din fiecare sau sa gasesti alternative favorabile.

7. Fii recunoscatoare!

Avem tendinta de a ne concentra asupra lucrurilor care merg prost, in loc sa ne bucuram de cele care merg bine. Nu poti atinge starea Zen daca nu esti recunoscatoare pentru tot ceea ce ai. Invata sa zambesti mai mult, sa fii senina, sa multumesti pentru ce-ti aduce bucurie, chiar daca e vorba numai de un rasarit de soare sau de o zi petrecuta alaturi de familia ta. Inlocuieste ranchiuna cu buna dispozitie si considera-te norocoasa!