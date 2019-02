Cum iti recapeti buna dispozitie atunci cand nu te mai poti relaxa in timpul liber

Faptul ca suntem in permanenta conectati la tehnologie contribuie din plin la stresul pe care il resimtim, iar acest lucru se reflecta inclusiv in productivitatea la locul de munca.

Atunci cand ai o viata ocupata si simti in fiecare zi efectele stresului, s-ar putea sa iti fie imposibil sa te relaxezi chiar si in timpul tau liber. Tot mai multe persoane isi verifica e-mailul chiar si la orele serii, raspund la telefonul de serviciu si in vacanta sau se trezesc in toiul noptii alarmate de un vis in care nu reusesc sa finalizeze un proiect cu un termen-limita strict.

In ultimii ani, numarul angajatilor care se plang ca au senzatia ca lucreaza 24 de ore din 24 a crescut alarmant. Faptul ca suntem in permanenta conectati la tehnologie contribuie din plin la stresul pe care il resimtim, iar acest lucru se reflecta inclusiv in productivitatea la locul de munca. Potrivit American Institute of Stress , anual economia SUA pierde 300 de miliarde de dolari din cauza lipsei de productivitate produsa de stres.

Pe de alta parte, un sondaj realizat de Expedia arata ca doar 53% dintre oamenii care merg in concediu se intorc din vacanta simtindu-se relaxati si odihniti.

In Marea Britanie, exista si o denumire pentru stresul care nu inceteaza in timpul liber: „sindromul zilei de sambata”, iar Japonia, unde angajatii lucreaza un numar imposibil de ore pe saptamana, exista notiunea „karoshi”, care descrie moartea cauzata de burnout.

Pare macabru sa vorbim despre asta, dar efectele stresului de la locul de munca se fac resimtite si in viata noastra personala: ne afecteaza starea de sanatate si pot ajunge sa ne dauneze mai mult decat ne-am fi imaginat vreodata.

De aceea, este important sa invatam sa contracaram stresul si anxietatea si sa reinvatam sa ne relaxam. Pentru cei care se confrunta cu toate aceste probleme, psihologii au cateva sfaturi care, odata intrate in rutina, pot sa ne ajute sa preintampinam aceste efecte nocive ale stresului sau sa le amelioram:

Un weekend departe de aglomeratie

Nimic nu iti va reincarca bateriile asa cum o va face un weekend petrecut departe de agitatia si aglomeratia urbana, de poluare, intr-un loc in care abia sa ai semnal la telefon, cu atat mai putin la internet. Sa redescoperi bucuria de a-ti petrece timpul in natura, de a nu te gandi la nimic si de a te deconecta de la viata ta cotidiana poate fi cel mai bun remediu contra stresului.

Poate ca ai deja o casa de vacanta, fie ca este o cabana in varf de munte, fie o casuta modesta la tara. In acest caz, tot ce ai de facut este sa o amenajezi astfel incat sa iti ofere tot confortul de care ai nevoie pentru a nu te mai gandi la problemele de zi cu zi. Citeste acestesi vei afla ce reguli trebuie sa respecti daca vrei sa te bucuri de vacante mai odihnitoare.

Exercitii de respiratie, meditatie si yoga

Yoga este una dintre cele mai vechi activitati care incurajeaza autocontrolul emotiilor si dateaza inca din urma cu 5.000 de ani. Combina tehnici de respiratie, meditare si miscare pentru a-ti linisti mintea, a-ti pune sangele in miscare si a te ajuta sa te relaxezi complet.

Si exercitiile de respiratie pot fi benefice, mai ales in momentele in care te simti extrem de tensionata. Atunci cand respiri adanc, muschii ti se relaxeaza, pulsul se incetineste si starea de anxietate se reduce.

Meditatia porneste de la tehnicile de respiratie si poate fi de mare ajutor pentru persoanele care nu pot adormi sau care au un somn agitat. In timpul meditatiei, creierul nostru intra intr-o stare similara cu somnul, in care corpul se relaxeaza, iar secretia cortizolului, numit si „hormonul stresului”, este incetinita.

Muzica si sport

Atat sportul, cat si muzica au efecte dovedite stiintific pentru reducerea starilor de stres si anxietate. Iar atunci cand le combini, rezultatele pot fi surprinzatoare. In primul rand, miscarea ne ajuta sa ne punem sangele in miscare, ne intareste inima si are numeroase alte beneficii pentru sanatatea noastra: scade riscul de cancer, al bolilor cardiovasculare, elimina toxinele din organism, ne intareste oasele si articulatiile. Pe de alta parte, muzica ne poate ajuta sa ne eliberam mintea de gandurile negre si sa ne concentram, fie chiar si pentru cateva zeci de minute, asupra a ceva ce ne place.

Cu un playlist cu melodiile tale preferate si o sesiune de jogging, tot stresul acumulat pe timpul zilei poate fi eliberat intr-un mod sanatos. In timp, vei vedea ca starea ta generala se imbunatateste, te odihnesti mai bine, durerile de spate cauzate de stres se amelioreaza, iar tu te simti mai bine.