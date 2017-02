Poate este terapia cu pietre calde, masajul sau faptul ca ai la dispozitie cateva ore doar pentru a te rasfata. SPA-urile au devenit foarte populare, mai ales in randul femeilor ocupate, care au joburi stresante si simt din cand in cand nevoia sa se deconecteze de la problemele cotidiene, scrie Contemporist. Daca vrei sa te bucuri cat mai des de o astfel de experienta, iata ce trebuie sa faci:

Transforma-ti baia intr-un loc primitor

SPA-urile sunt recunoscute pentru decorul lor care foloseste din belsug lemnul, atat in placarea peretilor sau a podelelor, cat si pentru mobilier, in combinatie cu nuante de alb, bej sau ivoire, pentru a crea un design autentic si relaxant. Poate esti de parere ca un astfel de design iti va scoate bani buni din buzunar, insa este suficient sa arunci o privire peste aceste imagini cu mobila pentru baie si te vei convinge ca bugetul nu va fi un impediment. Dupa cum vezi, mobilierul alb, fabricat din lemn de stejar, ar arata bine in orice baie, pentru ca ii va da un aer elegant si luxos.

Zugraveste peretii in alb

Un alt detaliu specific SPA-urilor este dat de peretii de un alb imaculat, care pun perfect in valoare lumina naturala si te ajuta sa te energizezi. In plus, albul este nuanta ideala si pentru a deschide un spatiu de mici dimensiuni si a-l face sa para mult mai mare si mai aerisit. Chiar daca nu ai parte de multa lumina naturala in baie, aceasta schimbare te va face sa vezi instantaneu diferenta.

Adauga elemente din natura

Plantele au un efect benefic asupra starii noastre de spirit, ne fac mai fericite si simpla contemplare a unor flori ne da un sentiment de implinire sufleteasca, spun studiile. Poate de aceea unele SPA-uri au pereti intregi decorati cu plante agatatoare, ghivece cu flori si multa verdeata. Daca ti se pare prea mult sa creezi un intreg perete viu in baie, poti adauga cateva ghivece cu plante inalte, usor de intretinut, care sa iti oxigeneze camera si sa o faca mai placuta si mai primitoare.

Instaleaza-ti o para inalta de dus

Dusurile calde, care se simt pe piele ca o ploaie de vara, sunt metoda perfecta pentru a te destinde dupa o zi lunga. Instaleaza in cabina de dus o para inalta, rotunda, a carei presiune sa o poti modifica manual, astfel incat sa te simti ca si cand te-ai afla intr-o ploaie calda.

Investeste intr-o cada de lux

Cada este unul dintre elementele centrale ale SPA-urilor. Au numeroase functii, printre care si una de hidromasaj, sunt plasate efectiv in centrul incaperii si au un rol-cheie pentru a crea acel aspect de SPA la tine acasa. Alege o cada cat mai spatioasa, astfel incat sa stai confortabil in ea, umple-o cu apa, aprinde cateva lumanari parfumate, cu arome de lavanda sau vanilie, fa-ti un ceai verde si pregateste-te pentru o sesiune de relaxare ca la carte.

Cum iti poti crea propria sauna

Sauna este un alt motiv pentru care adoram sa mergem la SPA. Chiar daca nu ai cum sa iti instalezi un sistem cu aburi in baie, o solutie este sa umpli cada cu apa fierbinte, sa torni cateva picaturi de ulei pentru aromoterapie si sa lasi putin usa de la baie inchisa. Se va crea un abur parfumat, care va reproduce partial efectul de sauna de la SPA.

Care dintre aceste idei ti se pare cea mai buna? Pe care intentionezi sa le incerci si tu?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: wavebreakmedia