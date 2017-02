Sunt multe motivele pentru care in zilele noastre menstruatia intra in viata tinerelor mai devreme ca in alti ani. Daca inainte varsta la care domnisoarele incepeau sa-si puna intrebari despre menstruatie era de 14 ani, in zilele noastre vorbim despre debutul ciclului menstrual in jurul varstei de 10-11 ani, cand multe dintre fete inca copilaresc cu gandul si fapta. Si cum aceasta maturizare precoce a aparut, isi pun intrebarea fireasca legata de primul consult ginecologic, cand ar trebui ca acesta sa aiba loc?

Primul control ginecologic este bine sa aiba loc dupa inceperea vietii sexuale, ne-a explicat dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate. Dar daca debutul menstruatiei este unul care afecteaza viata de zi cu zi a pacientei, este bine sa-i impartaseasca acest lucru in primul rand mamei, care va sti sa-i dea primele sfaturi. De multe ori, domnisoarele nu vorbesc despre prima menstruatie, dar trebuie incurajate s-o faca. Se intampla ca aceste menstruatii sa fie abundente si dureroase, tocmai de aceea este indicat ca pacienta sa vina la un control. Odata ce menstruatia a sosit, este bine ca tinerele sa stie cat mai multe informatii despre relatii sexuale, despre cum sa se protejeze, despre bolile cu transmitere sexuala care o pot afecta apoi toata viata.

De asemenea, este recomandat ca tinerele sa-si formeze un obicei din a-si nota intr-un carnetel (sau agenda telefonului) evolutia menstruatiilor – care a fost durata sangerarilor, cantitatea, simptome inainte si in timpul perioadei, datele de inceput si final ale fiecarui ciclu menstrual, a precizat dr Vythoulkas. Ca medic, recomand tinerelor paciente ca fiecare consult sa aiba loc la 5-7 zile dupa ultima zi a menstruatiei. Inainte cu 48 de ore de vizita in cabinetul medical, pacienta sa nu aiba relatii intime, sa nu foloseasca spalaturi intravaginale, geluri intime, tampoane intravaginale ori ovule. Durata unui astfel de consult nu dureaza mai mult de 15-20 de minute, acesta avand doua etape distincte: discutia cu pacienta si consultul pe masa ginecologica.