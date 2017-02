Trebuie sa recunosc ca da, sunt o cinefila impatimita, amatoare de nopti albe cu suspans si weekend-uri cu aventura si mistere. Sunt convinsa ca aveti si voi zile in care patul confortabil de acasa se transforma in cel mai bun prieten si tot ce va doriti este sa va lasati cuceriti de intamplari si povesti fascinante. Pentru zilele in care simtiti nevoia sa urmariti un serial care sa va transforme intr-un mod deosebit ziua dar, care sa nu creeze totusi o dependenta indelungata, am pregatit o lista cu cateva dintre cele mai bune mini serii pe care nu trebuie sa le ratati.

Cele mai bune mini seriale de vazut intr-o zi

The Night Manager

White Queen

O mini serie care are doar 6 episoade, Managerul noptii, urmareste povestea si aventurile lui Jonathan Price (jucat magistral de Tom Hiddleston), un soldat britanic ce devine managerul de noapte al unui hotel de lux din Cairo. Toate bune si frumoase pana cand femeia de care se indragosteste este ucisa, iar Jonathan este recrutat de catre o agenta MI6 pentru a se infiltra in cercul dealer-ului de arme si afaceristului de talie internationala Richard Roper (Hugh Laurie, cunoscut din House). Mini seria este o interpretare contemporana a romanului de spionaj omonim scris de John le Carre. Tu ce ai fi capabil sa faci pentru a te razbuna pe cel care ti-a distrus iubirea?

Daca sunteti pasionati de istorie si de povestile fascinante despre iubire, razboi, manipulare si lupta pentru tron, seria Regina Alba este alegerea ideala. Varianta feminina a capodoperei Game of Thrones. Mi-a captat atentia de la primul episod, m-a cucerit definitiv de la al doilea si nu am putut sa fac nimic altceva pana nu am aflat finalul povestii. Serialul prezinta povestea de iubire dintre Elizabeth si Edward al IV-lea, pe fundalul Razboiului celor doua Roze, conflictul prelungit dus pentru tronul Angliei. Seria va avea parte de o continuare anul acesta prin serialul White Princess, despre Elizabeth York, fiica “reginei albe” si a casatoriei ei cu regele Henric al VII-lea, intemeietorul dinastiei Tudorilor.

And Then There Were None

Westworld

O portie zdravana de suspans, emotie, crima si sentimentul de frustrare ca nu reusesti sa pui cap la cap puzzle-ul care ofera raspunsul pentru intrebarea chinuitoare: cine este criminalul? Daca ati citit capodobera scriitoarei Agatha Christie, Zece negrii mititei, atunci seria nu va fi un total mister. Daca nu, atunci pregateste-te de cateva ore nebune care te vor da peste cap si te vor face sa-ti pui intrebari si la mult timp de la finalul mini-seriei. Zece oameni sunt atrasi de un anumit U.N. Owen pe o insula din diferite motive, dar fiecare dintre acestia ascunde un secret teribil, iar pedeapsa suprema nu intarzie sa apara.

Ce se intampla atunci cand joaca de-a Dumnezeu ia o intorsura complet neasteptata si dramatica? Serialul fenomen, o combinatie intre science-fiction, thriller, dragoste si western, m-a cucerit complet si s-a transformat rapid in unul dintre serialele mele preferate pentru care, trebuie sa recunosc, am fost dipusa sa renunt la cateva ore de iesit in oras si de somn. Primele 10 episoade ale serialului reprezinta o metafora incredibila a ideii de umanitate si constiinta. Cat de departe suntem dispusi sa ajungem pentru a ne indeplini cele mai ascunse dorinte sau fantezii, de ce am fi capabili daca am stii ca putem face orice fara sa existe consecinte pentru noi? Poate intr-adevar evolutia tehnologiei sa provoace distrugerea omenirii? Sunt cateva dintre intrebarile ale caror raspunsuri va las sa le descoperiti urmarind seria Westworld. Ah…si nu cumva sa uit…unul dintre personajele principale este interpretat de nimeni altul decat Anthony Hopkins.