Alexa Towersey este una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness din Autralia, prin mana careia au trecut mai multe vedete. Alexa stie care sunt cele mai eficiente cinci trucuri pentru a-ti pastra silueta.

5 metode prin care sa-ti pastrezi silueta

Foto: g-stockstudio, Shutterstock

1. Tine un jurnal de nutritie

Cumpara-ti agenda aceea draguta care iti face cu ochiul si foloseste-o pentru a tine un jurnal de nutritie. Fii foarte sincera cu tine si noteaza in cele mai mici detalii ce anume mananci, cand mananci, la ce ora mergi la culcare, de cate ori pe zi folosesti toaleta si cata apa bei. Astfel, vei deveni responsabila in privinta dietei si a stilului tau de viata si vei idnetifica obiceiurile mai putin bune pe care le cultivi si care iti afecteaza rezultatele eforturilor din sala de forta.

2. Programeaza-ti cel putin doua sesiuni de recupeare pe saptamana

Gandeste-te la corpul tau ca la balanta unui cont bancar. Fiecare sesiune de antrenament este ca o retragere. Daca te antrenezi non-stop, fara pauza, e ca si cum ai retrage bani non-stop. Pe de alta parte, perioadele de odihna sunt ca o depunere. Practicile de recuperare includ masaj, bai de ghiata, dusuri alternative si plimbari lungi.

3. Fa yoga

In Vest, este la mare moda practicarea tehnicilor yoga intr-o camera incalzita puternic. Se spune ca in aceasta ambianta, corpul este capabil sa faca o varietate mai mare de miscari ceea ce are un impact pozitiv asupra celorlalte tipuri de antrenamente pe care le practici. De asemenea, caldura stimlueaza si accelereaza procesul de detoxifiere, iar miscarile de rasucire imbuntatesc digestia si drenajul limfatic si maseaza organele interne. Yoga reprezinta o tehnica minunata pentru a combate stresul si, implicit, surplusul de tesut adipos.

4. Testeaza-ti intoleranta la anumite alimente

Faptul ca un aliment este considerat sanatos nu inseamna ca este neaparat sanatos pentru tine. Daca nu iti cade bine la stomac, nu il manca. Unele dintre alimentele fata de care oamenii manifesta cel mai des intoleranta sunt glutenul, oaulele, produsele lactate, soai, alunele, graul si porumbul. Intoleranta poate fi generata de consumul in exces al unui anumit aliment prin urmare este recomandat sa ai o dieta variata.

5. Ajutat-ti ficatul si canalele de detoxifiere cu tratamente corporale alternative

Ia in calcul acupunctura, drenajul limfatic, baile cu sare Epsom, sauna cu infrarosu. Bea apa pentru a scapa de toxine si incepe-ti ziua cu un pahar de apa calduta cu lamaie.

Foto: Matusciac Alexandru, Shutterstock