Nu fac nimic sa te ajute atunci cand alergi sau practici un alt sport. Ba din contra uneori te incurca si trebuie sa iei masuri, ca Simona Halep. Sunt insa ai tai, sanii tai, si, recunoaste, te simti bine atunci cand un baiat dragut le arunca o privire admirativa.

Poate ca una dintre activitatile sportive in care sanii ne pun cel mai mult in incurcatura este joggingul. Asta nu este un motiv sa renuntam la alergat. Outfiturile de fitness devin din ce in ce mai adaptate nevoilor corpului ne ajuta sa ii mentinem intr-o pozitie cat de cat stabila. Iar sanatatea sanilor are de castigat de pe urma practicarii acestui tip de miscare. Iata ceea ce trebuie sa stii despre toate aceste lucruri.

Sanii se misca mai mult decat crezi

Michelle Norris, cercetator la Universitatea Portsmouth din Marea Britanie a condus un studiu de laborator asupra efectului pe care alergarea il are asupra sanilor. Una dintre concluzii a fost ca atunci cand alergam, chiar si atunci cand purtam bustiera, sanii nostri sunt destul de nazdravani. Ei se misca destul de mult si no doar de sus in jos, asa cum am crezut si eu, dar si de la dreapta la stanga, si inainte si inapoi. In total, in jur de 15 centimetri la fiecare pas.

Un sutien bun este un must

Daca mai aveai vreo indoiala, acum intelegi de ce ai nevoie de o bustiera de calitate. Expertii iti recomanda sa o alegi cu grija si sa optezi pentru una de calitate chiar daca pretul poate fi usor mai piperat. Probeaza mai multe modele pana cand il identifici pe cel in care te simti confortabil. Cel mai bun este acela pe care te simti fericita sa il porti. Ideal este sa nu fie chiar fix insa nici larg pentru ca oricum se va lasa de la spalat si purtat.

Alergarea nu duce la micsorarea sanilor

Este adevarat ca sportivele care se apuca de alergare constata o micsorare a sanilor. Insa nu miscarea in sine are acest efect ci stilul de viata. Un stil de viata sanatos, bazat pe o dieta echilibrata si pe sport, va duce la diminuarea tesutului adipos din organism. Iar cum sanii sunt alcatuiti din grasime si tesut fibros, efectul se va resimti si in aceasta zona.

Incidenta cancerului la san este mai redusa

Studii recente au demonstrat legatura dintre sport si reducerea cancerului la san. Ba mai mult decat atat, alergarea este mai eficienta decat o simpla plimbare, exercitiile in forta decat cele moderate.

