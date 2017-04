Foto: Billion Photos, Shutterstock

Un trup aflat in forma este ca un motor bine uns: functioneaza perfect ani la rand, fara sa aiba nevoie de reparatii. Hrana este pentru corpul tau ceea ce combustibilul este pentru motor. Cu cat este mai hranitoare si mai naturala, cu atat mai bine te simti. Iata patru trucuri care te vor ajuta sa iti iei adio de la obiceiurile alimentare nesanatoase.

Cum scapi de obiceiurile alimentare nesanatoase

Practica mancatul constient

Mancatul s-a transformat mai degraba intr-o obligatie in loc sa fie un ritual. Mancam pe birou, in timp ce lucram, la televizor, in timp ce citim revista preferata sau ne uitam la televizor. Poate ca nu iti dai seama dar aceste distractii te fac sa mananci mai mult decat e nevoie si duc la aparitia kilogramelor in plus. Atunci cand luam masa fara sa fim distrase, suntem mai atente la semnalele de satietate pe care ni le trimite corpul.

Tine un jurnal de dieta

Cheia pierderii sau cresterii in greutate este sa fii constienta de ceea ce mananci. Jurnalul te ajuta sa tii evidenta a ceea ce mananci si cand mananci. Sa respecti doza zilnica de calorii si chiar sa iti faci un plan. Nu iti trebuie o agenda groasa. Un caiet sau o aplicatie pe telefonul mobil sunt suficiente.

Nu stiu tu cum functionezi insa eu, atunci cand sunt indragostita, uit sa mananc. Povestea se schimba cand apar cutremurele in paradis. Ciocolata imi redevine cel mai bun prieten. In general, stari precum furia, tristetea, stresul sau plictiseala ne fac sa deschidem usa frigiderului pentru ca apoi sa ne simtim cuprinse de vina. Atunci cand iti constientizezi emotiile, poti gasi antidoturi mai bune si mai sanatoase - meditatie, lectura, muzica. Acestea sunt mai bune decat borcanul cu biscuiti si pentru faptul ca iti hranesc sufletul

Nu renunta la mancarea preferata

De regula, cand ne apucam de dieta, facem o lista cu mancarurile pe care nu vom mai pune gura. Asta inseamna insa sa ne punem intr-o situatie foarte periculoasa in care vom visa cu ochii deschisi la acele alimente si ne vom pune auto-controlul la grea incercare. O alternativa mai sanatoasa este sa nu renunti la ceea ce iti place ci sa consumi in cantitati mai mici. Doua felii de pizza la doua - trei saptamani nu reprezinta o amenintare.

Dormi atat cat trebuie

Somnul este perioada de refacere a trupului nostru. Necesar pentru a vindeca si repara corpul, mentine functionarea optima a creierului si calitatea vietii. Stabileste-ti un program de somn, creeaza o atmosfera calda si placuta in dormitor, evita stimulentele si te vei bucura de efectele benefice ale unui somn de opt ore.

Foto prima pagina: Master1305, Shutterstock