La doi ani dupa disparitia sa, Wayne Dyer continua sa ramana unul dintre cei mai indragiti leaderi spirituali din intreaga lume. Milioane de oameni continua sa ii urmareasca inregistrarile video si sa ii citeasca lucrarile. Iata care sunt cele zece secrete ale succesului in viziunea sa.

Cum sa ai succes in viata: 10 metode eficiente

Foto: Syda Productions, Shutterstock

1.Pastreaza-ti mintea deschisa la orice si nu te atasa de nimic

Credintele si gandurile repetitive ne tin prizonieri ai trecutului. Atata vreme cat nu traim fiecare zi cu suflet pur si curiozitate de copil, singura cale este aceea de a repeta ceea ce deja exista. De asemenea, solutia la problema ta poate fi total diferita de ceea ce crezi ca ar putea functiona. Insa pentru a o accesa, este nevoie sa ai o minte deschisa. Pe de alta parte, atunci cand ne atasam de un rezultat sau de un mod de atinge un anumit rezultat, ne asezam in calea sprijinului pe care Universul ni-l oferea neconditionat, clipa de clipa.

2. Nu poti darui ceva ce nu ai

Multi oameni se victimizeaza sau martirizeaza, neglijandu-se pe ei in asa zisul folos al celorlalti. De multe ori, aceasta este o forma de vampirism energetic. Nu le putem darui altora iubire, intelegere, compasiune cata vreme nu le avem pentru noi si in noi. Nu-i putem ajuta financiar pe sarmani atata vreme cat traim de pe o zi pe alta. Cheia este sa construim mai intai o relatie solida cu noi insine si pe noi si abia apoi ne putem "revarsa" in exterior.

3. Nu exista nici o scuza pentru resentimente

Atunci cand nu mai iei lucrurile personal si intelegi ca oamenii care apar in viata ta si iti creeaza disconfort sunt cumva chemati de tine pentru a te ajuta sa evoluezi, resentimentele nu isi mai au rostul. Emotiile negative sunt, de altfel, si una dintre cauzele invizibile ale bolilor.

4. Nu muri cu muzica in tine

Sau, cu alte cuvinte, fara a-ti exprima darul si a-ti indeplini scopul in viata. Nu astepta sa ajungi la finalul vietii fara a ti le fi descoperit si exprimat.

5. Foloseste tacerea

Momentele de solitudine si meditatie, in tacere, ne ajuta sa ne centram si sa ne cunoastem. Sunt momente in care ne incarcam cu energie si descoperim solutii la problemele noastre. Oamenii de succes stiu cum sa foloseasca tacerea pentru a obtine ceea ce isi doresc.