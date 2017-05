Foto: George Dolgikh, Shutterstock

Decizia de merge la o sala de fitness inseamna sa iesi un pic din zona ta de confort. Este vorba de cost, echipament, calitatea clubului si locatie. Aceasta combinatie trebuie sa fie una potrivita pentru tine pe termen lung. Iata sase intrebari pe care le poti lua in considerare pentru a-ti usura decizia.

Poti testa serviciile clubului in mod gratuit pentru o perioada limitata de timp?

Este intotdeauna ideal sa testezi sala inainte de a cumpara un abonament. Asa ca profita de perioada de proba gratuita, de zilele cu porti deschise sau de invitatiile gratuite ale prietenilor. Fii atenta si remarca daca ti-a placut atmosfera, daca locul este curat si instructorii, competenti si politicosi, iar echipamentul functional si de buna calitate.

Abonamentul este flexibil sau fix?

Daca iti place sa calatoresti mult si des, atunci este mai bine sa cauti un club care ofera posibilitatea unui abonament cu reinnoire lunara. Daca nu, poti opta pentru un contract pe trei, sase su dousprezece luni, la un pret special. Multe cluburi au oferte speciale in preajma sarbatorilor.

Cat de bune sunt facilitatile?

Sigur, receptia clubului poate arata uimitor. Insa si restul acestuia trebuie sa fie pe masura. Fa un tur al clubului inainte de a-ti cumpara abonamentul si pune intrebari.

Cat de aglomerat este?

Fa turul clubului in acea perioada a zilei in care mergi normal la sala pentru a vedea cat de aglomerat este. Daca este coada la aparate si nu sunt locuri de parcare, este posibil sa iti doresti sa te reorientezi.

Iti este in drum?

Chiar daca sala de fitness este la fel de spectaculoasa precum Taj Mahal, probabil ca nu iti vei dori sa petreci cate o ora in trafic sau chiar mai mult pentru a sjunge acolo. Si chiar daca vei face asta la inceput, dupa o anumita perioada de timp, te vei satura. In mod sigur nu iti doresti sa mergi la sala doar in week-end!

Cum arata orarul claselor de fitness?

Clasele de fitness sunt puse la ore care iti convin sau nu? Acopera disciplinele pe care iti doresti sa le practici sau nu? Exista o lista lunga de asteptare sau gasesti loc de fiecare data fara sa fie nevoie sa iti faci programare cu o luna inainte?