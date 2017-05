Vara este un moment propice pentru a ne scutura de rutina antrenamentelor. Daca vrei sa faci asta, poate ca este momentul potrivit sa incepi sa folosesti acel aparat pe langa care treci de regula fara sa vezi. Il gasesti in zona benzilor de alergare si se numeste Stair Climber. Chiar asa. Este ca si cum ai urca scarile in blocul in care locuiesti insa ceva mai complex. Daca nu l-ai incercat pana acum, iata cinci motive pentru a o face:

1. Te ajuta sa iti intaresti muschiul gluteu median

Situat in partea laterala a soldurilor si neglijat de majoritatea oamenilor, este este esential pentru a mentine alinierea corecta a pelvisului si a femurului. Atunci cand este subdezvoltat, genunchii tai stau spre interior. Acest lucru produce dureri de genunchi sau de spate - uneori ambele. Daca vrei sa lucrezi acest muschi asa cum trebuie, ajusteaza viteza aparatului in asa fel incat sa il poti folosi fara sa foe nevoie sa te sprijini in maini.

2. Pune mai putina presiune presiune asupra corpului tau decat alergarea

Alergarea poate pune multa presiune asupra corpului tau si necesita sa fi intr-o forma foarte buna. Nu doar cardio-vasculara dar si din punct de vedere al echilibrului si fortei. Altfel, articulatiile vor avea de suferit. Stair climber-ul are acelasi efect cardio fara sa solicite articulatiile in exces.

3. Iti imbunatateste echilibrul

Multi oameni, inclusiv cei care alearga, nu au un echilibru foarte bun. Poti sta intr-un picior fara sa cazi? Daca raspunsl e negativ, ai de lucru la echilibru. Folosirea aparatului stair climber te ajuta in acest sens, cu conditia sa nu te sprijini pe manere.

4. Un singur aparat, rezultate multiple

A fi in forma necesita timp si efort. Insa daca iti alegi exercitiile cu intelepciune, vei avea mult mai mult succes in atingerea obiectivelor. Stair climber-ul te poate ajuta sa iti cresti capacitatea cardiovasculara, forta soldului si echilibrul. Toate in timpul unui singur antrenament!

5. Pune mai putina presiune asupra genunchilor decat cataratul pe dealuri

Atunci cand folosesti acest aparat este ca si cum ai urca pe un deal, fara sa fie nevoie sa il cobori. Coborarea este de altfel momentul in care pui presiune pe genunchi.