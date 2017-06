Foto: VGstockstudio, Shutterstock

Ai jucat vreodata la loterie? Si chiar daca nu, probabil ca te-ai gandit cum ar fi sa devii marea castigatoare. Ai putea face atat de multe cu banii respectivi. Ce are insa jucatul la loterie cu pierderea in greutate? Daca tot incerci sa slabesti de o perioada de vreme dar nu iti iese asa cum vrei, probabil ca experimentezi ”loteria pierderii in greutate”. Cat mai repede si cu un minim de efort. Doar exista atatea solutii minune care topesc grasimea si pastile care te ajuta sa pierzi in greutate indiferent de cat de mult mananci.

Chiar daca acestea pot fi inselatoare, adevarata problema este in mintea ta. Capcanele mentale sunt cele care te impiedica sa ajungi la forma fizica dorita. Iata care sunt acestea.

1. Cauti portite pentru a evita sa actionezi

Oamenii joaca la loterie pentru ca isi doresc sa fie recompensati instant. Vor bogatie fara a depune efort. Este la fel si cu slabitul. Cautam cea mai rapida si mai usoara cale de a pierde in greutate, daca se poate fara sa facem nici un efort.

Insa a pierde in greutate reprezinta un proces care presupune actiune, timp si constanta. Aceasta inseamna dedicare zi de zi, timp de saptamani sau poate luni la rand. Poate ca nu suna prea bine insa merita sa incerci. Atunci cand lucrezi din greu la ceva si inveti sa faci alegerile corecte zi de zi, incepi sa te transformi nu doar la exterior ci si la interior.

2. Vrei sa pierzi greutatea fara sa iti schimbi modul in care gandesti

De ce unii miliardari nu isi cheltuie toti banii intr-o zi? De ce unii oameni super-bogati conduc masini vechi si traiesc vieti austere? Nu ar fi minunat sa slabesti doar pocnind din degete? Suna atat de bine dar este o capcana. Iti va fi dificil sa slabesti cata vreme nu iti schimbi mentalitatea.

Slabitul, la fel ca si acumularea banilor, necesita schimbarea modului de gandire. Miliardarii gandesc diferit fata de majoritatea oamenilor. Gandesc pe termen lung, fac investitii intelepte si nu se arunca cu capul inainte. Isi asculta intuitia si isi educa creierul sa alucreze in favoarea lor, nu impotriva lor.

Aceasta abordare va da rezultate si in cazul slabitului. Fa-ti creierul sa lucreze pentru tine, nu impotriva ta. Fa ceea ce trebuie acum si amana recompensa.

3. Incerci sa pierzi in greutate din motive gresite

De ce vrei sa slabesti? vrei sa te simti mai bine, sa traiesti mai mult sau sa arati mai bine? De cele mai multe ori, aceste motive isi pierd din putere dupa cateva zile de dieta. De ce ?

Persoanele bogate nu isi doresc bani pentru a -si cumpara obiecte ci pentru a fi libere sau pentru a putea explora diverse posibilitati. Cum va arat viata ta atunci cand vei slabi? Cum te vei simti? Ce oportunitati ti se vor oferi? Ce vei putea face atunci si nu poti face acum?

Kilogramele in plus te impiedica sa traiesti viata asa cum stii ca ar trebui sa fie. Te mentin ”saraca” din punct de vedere fizic si mental.

Sa slabesti presupune o investitie de timp, energie, rabdare. Daca ai face-o peste noapte, nu ati castiga niciodata toate beneficiile pe care le ofera acest proces. Nu ai avea ocazia sa apreciezi ceea ce ai construit si sa te mandresti cu tine, persoana care ai devenit.