Daca te afli in cautarea unui motiv suplimentar pentru a medita, iti dam noi unul si inca extrem de valabil. Iti doresti sa ai succes in cariera si sa te bucuri de viata, nu-i asa?

In anii 2000, cercetatorii de la Harvard au au demonstrat ca meditatia contribuie la construirea celulelor si crestrea materiei cenusii a creierului. Ei au descoperit ca meditatia a produce schimbari fiziologice in materia cenusie a creierului. Unele zone din creierul participantilor la studiu s-au ingorsat dupa numai opt saptamani de practici de tip mindfulness.

Rezultatele cercetarii au fost publicate in 2011, fiind prima data cand cineva a studiat schimbarile survenit in creier in urma practicarii meditatiei.

Studiul a durat opt saptamani. Pe parcursul acestora, timp de aproximativ 27 de minute pe zi, participantii au ascultat inregistrari audio cu meditatii ghidate. Testul de imagistica prin rezonanta magnetica le-a fost facut cu doua saptamani inainte de inceperea procesului si la sfarsitul programului de opt saptamani. Un alt grup de control nu a ascultat deloc meditatii audio inregistrate.

Participantii la studiu care au ascultat meditatiile au delclarat la finalul testului ca nivelul lor de stres este mai scazut. Pe de alta parte, rezultatele RMN au aratat ca materia cenusie a scazut in amigdala dar a crescut in schimb in hipocamp. Amigdala este acea parte a creierului care ajuta organismul sa faca fata anxietatii si stresului si controleaza mecanismul de "lupta sau fugi". Hipocampul, care a aratat o crestere a densitatii de materie cenusie, este zona creierului care controleaza memoria, invatarea, constiinta de sine, introspectia si compasiunea.

Studiul a concluzionat ca meditatia ajuta la construirea celulelor creierului. Micsorarea amigdalei a indicat o reducere a raspunsului la stres al organismului, care a fost exprimata prin sentimente de relaxare si diminuare a stresului, raportate de participantii la studiu. Odata cu micsorarea amigdalei, cortexul pre-frontal din jurul sau se poate ingrosa. Cortexul pre-frontal este partea decizionala a creierului responsabila cu procesele de concentrare si constientizare.

In cocluzie, daca vei medita, creierul tau iti va fi recunoscator. Meditatia este acea activitate miraculoasa care construieste celulele creierului, sporeste materia cenusie, ajuta la diminuarea stresului si confera creierului o capacitate de concentrare, invatare si memorare superioara.