Creierul este, de departe, cel mai solicitat organ al nostru, fiind bombardat zilnic cu mesaje constiente sau subliminale, facand cu brio sau nu fata stresului care ne inconjoara la tot pasul si incercand sa ne pastreze mereu in echilibru.

Chiar daca acest minunat organ al nostru este construit sa reziste la un cumul foarte mare de factori de stres, exista momente cand are nevoie de ajutor, are nevoie de pauza, de relaxare si de incarcarea bateriilor. Dana Tupa, unul dintre cei mai cunoscuti profesori de yoga din Romania, afirma ca este deja demonstrat stiintific ca practicarea yoga in mod regulat, cel putin o data pe saptamana, are capacitatea extraordinara de a imbunatati sanatatea emotionala si de scadea raspunsul creierului la factorii de stres.

Cele mai importante beneficii ale practicarii yoga sunt:

Aceste substante sunt responsabile pentru starea noastra de bine interior, practicarea yoga avand capacitatea de a crestere nivelul de oxitocina si dopamina in corp, mai mult decat alte activitati. “Posturile yoga ajuta cat se poate de concret la cresterea starii noastre de bine, iar un studiu efectuat la Universitatea din Boston arata ca yoga este mai eficient decat plimbatul atunci cand vine vorba de cresterea nivelului Gaba (substanta asociata scaderii anxietatii si inducerii a starii de buna dispozitie), cu peste 30%”, declara profesorul de yoga acreditat international, Dana Tupa.

2. Nivelul cortizonului din corp scade semnificativ. “Hormonul stresului, asa cum este numit cortizonul, a fost asociat cu o serie de probleme de sanatate, cum ar fi depresia, cresterea in greutate, bolile cardiace sau reducerea densitatii osoase. In trecut, acest hormon era esential pentru supravietuirea speciei, deoarece oamenii vanau si erau expusi in permanenta pericolelor. Daca in trecut, acesti stimuli se refereau strict la factori fizic, in prezent cortizonul creste din cauza factorilor emotionali. Un grad ridicat al cortizonului afecteaza intreg organismul si duce la o imbatranire rapida. Studiile au demonstrat ca yoga poate scadea semnificativ nivelul de cortizol din corp, deoarece, aceasta practica se concentreaza pe relaxare, echilibru mental si spiritual”, afirma Dana Tupa.

3. Anumite parti ale creierului se maresc. In urma unei cercetari efectuate la Centrul National de Medicina Alternativa si Complementara din Statele Unite, rezultatele tomografului au relevat faptul ca anumite parti ale creierului cresc atunci cand o persoana practica yoga pentru doar doua ore pe saptamana. “S-a demonstrat stiintific ca hipocampusul (zona a creierului esentiala in formarea de amintiri noi si a memoriei) si cortexul somatosenzorial (harta mentala a corpului) sunt mult mai dezvoltate la persoanele care practica yoga in mod regulat fata de un alt esantion format din persoane care nu au aceasta practica ca si obicei”, declara profesorul de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International USA

4. Yoga dezvolta celulele creierului. Sistemul nervos central poate fi impartit, din punct de vedere anatomic, in doua parti importante: maduva spinarii (legata direct de trunchiul cerebral) si encefalul, sau creierul asa cum il cunoastem cu totii. Encefalul controleaza cele mai multe dintre functiile organismului: de la respiratie, miscare, ganduri, emotii, bataile inimii, la secretii ale glandelor etc. “Studii americane au descoperit ca, dupa doua luni de tehnici yoga si meditatie, materia cenusie din zona hipocampusului a crescut in densitate, fapt care a dus la o mai buna constientizare, compasiune, memorie imbuntatita si capacitate de asimilare a informatiilor mult marita, lucruri confirmate si de catre cei care au facut parte din studiu. De asemenea, studiul respectiv a concluzionat ca practica yoga integrata in stilul de viata, creste coeficientul de inteligenta”, spune profesorul international de yoga Dana Tupa.

5. Yoga din perspectiva neurostiintei: girificarea cortexului cerebral sau abilitatea creierului de a traversa schimbari fiziologice. “Neurologii care au analizat rezultatele scanerelor RMN au constatat ca yoga intareste creierul prin consolidarea conexiunilor dintre celulele nervoase, conform unui studiu realizat in 2012, la UCLA. Impactul yoga asupra neuroplasticitatii creierului, demonstreaza ca, in randul celor care au vechime in practica yoga, s-a constatat un mare grad de girificare corticala. Chiar daca se credea in ipoteza ca, pana la varsta de 20 ani creierul se dezvolta, iar de atunci incolo incepe sa se micsoreze, studiul a demonstrat ca acest lucru poate fi contrazis si ne putem dezvolta capacitatile creierului pana la o varsta inaintata, prin practicarea yoga”, conchide Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International USA.

Dana Tupa este Expert Yoga Teacher din Romania acreditat la Yoga Alliance International USA cu cea mai inalta calificare, E-RYT500. Este si Fondatorul PURNA Yoga Academy, prima scoala de yoga din Romania acreditata la acelasi for international, scoala care a scos, in 2014, primii instructori yoga din Romania, acreditati international. A participat la multiple cursuri yoga pe diferite ramuri (Hatha, Kriya, Kundalini, Pranayama, Yantra, Laya, Nidra Yoga), alaturi de profesori si maestri din Romania si din strainatate (Thailanda, Elvetia, Italia, UK, India, Turcia). Este master NLP, a studiat Strategic Interventions, cu Tony Robbins si Chloe Madanes. A urmat cursuri de Vipassana in Chiang Mai, Thailanda, participand si la seminarii cu Dalai Lama in Elvetia si India. A sustinut cursuri de yoga si seminarii, atat in Romania, cat si in Thailanda, cel mai de succes dintre ele, considerandu-l a fi, Yoga Scopului, un mix de tehnici yoga foarte puternice, NLP, meditatie si vizualizare.