Cate dintre prietenele tale se plang de dureri menstruale? Majoritatea, nu-i asa? Uneori, acestea sunt atat de puternice incat afecteaza performanta de la locul de munca si influenteaza in mod negativ calitatea vietii. Vesta buna este ca exista anumite alimente care ajuta la diminuarea durerilor menstruale, mai eficiente decat pastilele si pilulele anticonceptionale prescrise de doctori. Acestea au un efect pozitiv asupra intregii stari de sanatate.

Remedii impotriva durerilor menstruale

1. Grasimile sanatoase

Incorporeaza in stilul tau de viata o dieta anti-inflamatorie sau de tip mediteranean, bogata in omega-3 anti-inflamatori. Acizii grasi Omega-3 reduc inflamatia si durerea asociate ciclurilor menstruale si pot fi gasiti in pestele de apa rece precum somonul, sardinele sau heringul, dar si in nuci, legumele cu frunze verzi si chiar oua.

2. Magneziul

Magneziul este un mineral pe care multe femei nu-l primesc. Magneziul contribuie la calmarea starilor anxioase, eliminarea insomniilor si a durerilor de cap dar si a crampelor menstruale. Magneziul ajuta la relaxarea muschilor uterini. Alimentele bogate in magneziu includ caju, soia, spanac si migdale. Incearca sa introduci cateva dintre aceste alimente in dieta ta zilnica in timpul ciclului menstrual.