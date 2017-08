Cu siguranta ai auzit de exercitiile Kegel si, desigur, despre beneficiile acestui tip de exercitii. Dar pentru ca gimnastica perineala inseamna mult mai mult decat aceste exercitii, am stat de vorba cu dr Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate.

Nu multe sunt femeile care stiu exact ceea ce inseamna aceasta gimnastica perineala si, mai ales, cat de importanta pentru sanatate este tonifierea musculaturii pelviene. In primul rand, a precizat dr Vythoulkas, perineul mai este denumit si ”muschiul feminitatii” si are un rol foarte important in viata intima a femeii, acesta fiind strans legat de sanatatea uro-genitala, de nasterea pe cale naturala, dar si de relatia in cuplu. Rolul musculaturii perineala este de a sustine intreaga zona pelvina, inconjurand uretra, vaginul si anusul. Un simplu test, acela de a retine pentru cateva secunde fluxul urinar, te va ajuta sa localizezi corect acesti muschi.

Muschii perineali slabesc in urma nasterii, dar si din cauza schimbarilor hormonale din perioada celor noua luni de sarcina sau chiar din perioada menopauzei, o operatie de cezariana sau alta interventie la nivel abdominal. In menopauza, modificarile ce au loc la nivel hormonal afecteaza si partea de ligamente ori de musculatura, generand totodata relaxarea circulatiei si a muschilor, inclusiv slabirea perineului. Simptomele acestuia sunt destul de facil de recunoscut:

Eliminarea involuntara a catorva picaturi de urina la un simplu stranut, tusind sau razand in hohote

Disfunctii in viata sexuala de cuplu

Senzatia de presiune puternica in vagin

Incontinenta urinara de gradul II si III

Prolaps uterin (schimbarea pozitiei uterului)

Prolaps peritoneo-vaginal

Incontinenta fecala

Este bine de stiut ca tonifierea perineului ar trebui sa inceapa imediat ce aceste simptome isi fac aparitia pentru ca, odata instalata, retonifierea acestui muschi se realizeaza mai greu. Altfel spus, atunci cand o femeie isi da seama ca a pierdut o picatura de urina la ridicarea unei greutati (efort), la efectuarea unor sarituri in sala de sport sau atunci cand rade cu pofta, este bine sa recunoasca simptomele ce o anunta ca perineul incepe sa dea semne de slabire. Si, mai mult, ca nu trebuie sa lase lucrurile sa evolueze fara a interveni.

Cele mai cunoscute metode ce intaresc musculatura si tesutul planseului pelvi-perineal sunt exercitiile Kegel, masajul perineal specific nasterii, metoda Epi-no.

se fac printr-un control bun al respiratiei (inspiratie si experatie) si le poti asocia cu strangerea pumnului. Strange pumnul, contracta muschii pe inspiratie si mentine contractura cateva secunde, apoi expira, relaxeaza si desfa pumnul. Aceste exercitii previn instalarea incontinentei urinare, a prolapsului de uter, ajuta la recuperarea mai rapida dupa nastere (naturala sau cezariana) si nu in ultimul rand, readuc placerea in timpul actului sexual.

Masajul perineal specifc nasterii incepe in saptamana 34 de sarcina si trebuie sa fie unul delicat. Atu-ul acestui tip de masaj este de a reduce necesitatea unei epiziotomii sau a ruperii perineului, iar refacerea dupa nastere este mai rapida.

Metoda Epi-no implica folosirea unui dispozitiv util pentru mentinerea tonusului muscular perineal mai ales in perioada menopauzei, dar care poate fi folosit si de orice gravida care-si doreste o nastere naturala fara rupturi de perineu sau epiziotomie sau de orice mama care dupa nastere isi doreste o recuperare cat mai rapida.

Cand simptomele au avansat foarte mult, solutia de a le indrepta este interventia chirurgicala, operatie dupa care gimnastica perineala este obligatorie pentru ca simptomele sa nu apara din nou.