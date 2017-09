Persoanele care au o buna stare de sanatate emotionala sunt constiente de gandurile, sentimentele si comportamentele lor. Cu toate acestea, multe lucruri care se intampla in viata noastra pot sa ne influenteze sanatatea emotionala. Acestea pot duce la sentimente puternice de tristete, stres sau anxietate care afecteaza sanatatea noastra.

Conferinta organizata pe 28 octombrie la Hotel Ramada Parc din Bucuresti are ca subiect principal detox in etape, in stil elvetian, cu produsele Vivasan. In intervalul 10-18, specialisti in medicina, atat de la nivel national, cat si international, vor vorbi despre detoxifierea la nivel fizic, psihic si emotional.

Pe langa acest subiect important, specialistii vor aborda subiecte precum: stresul, produsele antistres, oxidanti antioxidanti, sanatatea femeilor si a barbatilor, o sanatate perfecta si o batranete confortabila, complexe de vara-primavara si toamna-iarna, dar si despre rolul hormonilor in organism.

„Ne propunem sa-i ajutam pe medici sa poata indica un remediu natural, cu o biodisponibilitate mare, pentru sustinerea organismului, pentru ca in scurt timp sa inlature simptomele acute ale afectiunilor, iar ajutorul nostru cu produsele Vivasan consta in protectia sistemelor de detoxifiere, in ajutorul de restabilire, reabilitare ale sistemelor corpului nostru”, afirma Victor Laur, manager general Vivasan Romania si Vivasan Republica Moldova.

Cauzele emotionale si mentale ale bolilor

Corpul nostru raspunde in functie de modul in care credem, simtim si actionam. Acesta este un tip de conexiune minte-corp. Cand esti stresat, anxios sau suparat, corpul reactioneaza intr-un mod care iti poate spune ca ceva nu este corect. De exemplu, poti dezvolta o tensiune arteriala crescuta sau un ulcer gastric dupa un eveniment deosebit de stresant.

„Stresul, anxietatea, un stil de viata nesanatos si sedentar sunt cauze care pot duce la aparitia afectiunilor atat la nivel fizic, cat si mental. Exista modalitati de a-ti imbunatati sanatatea emotionala. In primul rand, incerarca sa iti recunosti emotiile si sa intelegi de ce le ai. Sortarea cauzelor de tristete, stres si anxietate in viata noastra ne poate ajuta sa ne gestionam sanatatea emotionala. De asemenea, prevenirea acestora este importanta si se poate face prin curatarea corpului de elementele emotionale si energetice care ii fac rau”, spune Dr. Angela Laur.

Vivasan - calea catre o sanatate imbunatatita

Orice problema fizica incepe de la emotii, atunci cand energia scade sau creste excesiv. Daca vei intelege cum trebuie sa ai grija de sanatate, care sunt pasii si de unde trebuie sa incepi, atunci vei avea si un corp sanatos si minte si energie sanatoase.

„Se spune ca pentru orice boala exista si leacuri. In baza retetelor vechi, Vivasan foloseste tehnologii avansate si astfel se obtin produsele de calitate. Vivasan vine cu produse de foarte inalta calitate, dar cu preturi corecte pentru toata lumea, de aceea mult mai multe persoane au acces la produsele noastre”, completeaza specialistul.

Cu totii stim ca un deficit de energie in final duce la dezvoltarea diverselor boli. Aromaterapia este o metoda de profilaxie si tratament a diverselor stari fizice, emotionale si energetice cu ajutorul uleiurilor esentiale naturale, integrale si complexe. Din cele mai vechi timpuri, aceasta metoda se folosea in temple de catre cei initiati anume in scopul de a creste starea energetica. De aceea gamele de uleiuri esentiale naturale Vivasan sunt un ajutor de nadejde pentru refacerea energiei si a starii de bine.

De unde trebuie sa ne luam necesarul de vitamine si minerale?

Este recomandat sa ne luam necesarul de vitamine si minerale din surse naturale, insa, in ziua de astazi legumele si fructele sunt cultivate in sere, ceea ce inseamna ca nu sunt incalzite de soare, nu beneficiaza de energia solara, nu iau din sol maximum necesar de vitamine si minerale si in acelasi timp metodele moderne (industriale) de conservare duc la distrugerea vitaminelor si microelementelor. Deci, oricat de multe fructe, legume sau alte surse de vitamine am consuma, nu putem beneficia de cantitatea necesara de micro-nutrienti.

„De aceea a si aparut pe piata o gama extrem de larga de suplimente, cum ar fi, de exemplu, grasimile saturate din omega 3. Asa se explica probabil si faptul ca, de pilda, japonezii formeaza una dintre cele mai sanatoase natiuni din lume. Cu toate ca au avut doua atacuri nucleare, cu toate ca lucreaza cate 18 ore pe zi, cu toate ca sunt fumatori inraiti - si totusi, paradoxal, au foarte putine cazuri de cancer la plamani - ei consuma din belsug peste (sursa de omega3), ceai verde natural bun si scump in cantitati foarte mari”, explica dr. Terapeut Angela Laur.

Acum recuperarea este mai usoara!

Pe piata sunt multe produse cu ginkobiloba, dar nu toate sunt eficiente sau exista mult omega 3, dar nu tot actioneaza eficient. Lipsa microelementelor si nutrientilor in produsele finale este consecinta conservarii si prelucrarii alimentelor, din cauza ca se prelucreaza si se conserva pentru a rezista mai mult timp pe rafturile magazinelor, nu se mai pastreaza microelementele esentiale, de aceea este nevoie de o sustinere suplimentara cu produse naturale, biologice cu o biodisponibilitate mare.

Cand nivelul biodisponibilitatii produsului este scazut, organismul nostru asimileaza o cantitate foarte redusa de substante active din produsul respectiv. Cu alte cuvinte, un astfel de produs este inutil. Calitatea produselor se refera nu numai la procesul de productie si de ambalare, ci si la cantitatea substantelor active utilizate in produs, adica la biodisponibilitate.

„Prin produsele Vivasan care au o biodisponibilitate foarte mare, noi diminuam sau excludem efectele adverse ale produselor farmacologice. Ceea ce face medicul cu pacientul este terapie, medicamentele indicate de catre ei trebuie administrate in continuare. Produsele naturale Vivasan ajuta in continuare corpul sa tolereze efectele adverse si pacientul sa se restabileasca cat mai repede, in paralel lucrand cu normalizarea metabolismului, adica cu cauzele care au dus la aceasta boala de care acesta sufera. Suplimentele Vivasan completeaza tratamentele medicilor, dupa acestea, perioada de reabilitare este cu Vivasan”, spune specialistul.

De peste 20 de ani ne reprezentam cu succes propria marca pe diverse piete la nivel mondial, insa totul a inceput din Elvetia. La baza fabricarii produselor VIVASAN stau retetele vechi imbinate cu tehnologiile moderne de ultima generatie. Tehnologiile moderne presupun productia de preparate conforme cu standardele GMP. Aceasta productie este verificata de autoritatea statului elvetian – Swissmedic. GMP inseamna ca se efectueaza un control al tuturor etapelor de productie, inclusiv un control asupra materiilor prime – de la seminte si pana la recolta. Se permite doar utilizarea in exclusivitate a componentelor vegetale ecologice atent selectionate. In ultimii ani compania Vivasan a efectuat o activitate de cercetare intensa impreuna cu partenerii sai in vederea atingerii unui nivel ridicat de biodisponibilitate a produselor noastre. S-a obtinut un efect maxim datorita celor mai noi tehnologii si retete brevetate. Pentru mai multe detalii, intra pe www.vivasanint.ro sau suna-ne la telefon 021 794 00 08 sau la 0755 33 66 22.

Te asteptam la Conferinta Vivasan organizata pe 28 octombrie la Hotel Ramada Parc din Bucuresti, unde vei afla de la specialisti nationali si internationali cum este bine sa previi aparitia bolilor, cum iti poti pregati organismul pentru o interventie si cum te poti recupera mai usor dupa tratamente cu produsele naturale de calitate elvetiana, indiferent de varsta. Pretul unui bilet este de 120 lei sau 60 lei daca vii impreuna cu un invitat si platiti impreuna 120 lei.