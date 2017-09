Buna, ma bucur sa te cunosc. Numele meu este Alma si vreau sa te fac partasa la calatoria mea catre mai bine, mai frumos si mai sanatos. Imi doresc sa incepem astazi un drum care ne va cere 50 de pasi mici dar importanti pentru a ne atinge impreuna potentialul.

In drumul nostru, iti doresc ce imi doresc si mie: sa devenim cele mai bune versiuni posibile ale noastre. Vom porni in calatoria noastra alaturi de Almette si vom invata cum sa avem grija de mintile, trupurile si sufletele noastre. Povestea noastra se va raspandi in online cu ajutorul tagului #50steps pe care te invit sa il urmaresti pe pagina de Facebook si pe Instagram Kudika. De asemenea, vei gasi sfaturi si informatii utile despre nutritie, wellness si dezvoltare personala pe platforma Almette.ro.

Foto Halfpoint&Soft_Light/ Shutterstock.

Ce inseamna #50steps?

Cei 50 de pasi pe care ii vom face impreuna sunt un exercitiu de cunoastere, de explorare si de imbunatatire. Vor deveni, daca vrei, filozofia noastra de viata. Schimbarile cu adevarat importante nu au loc peste noapte . Asa cum spunea Confucius, cine vrea sa mute muntii din loc, trebuie sa inceapa cu pietrele mici.

Alimentatie echilibrata

Atunci cand vine vorba de schimbari mici, cei mai multi dintre noi se gandesc la alimentatie. De cele mai multe ori, regimul de viata echilibrat va incepe “de maine”, “de luni”, “in concediu”, “saptamana viitoare” pentru ca, intre noi fie vorba, ne programam emotional sa ne temem de schimbare. Tocmai de aceea, ca ele sa functioneze pe termen lung, trebuie sa fie treptate, prietenoase si mai ales, sanatoase. Se intampla des sa cadem in capcana dietelor drastice care promit pierderi rapide in greutate si, incantati de aceasta promisiune, nu luam in calcul efectele negative pe care le au asupra organismului. “Secretul” acestor diete este, de multe ori, infometarea. Evident, lipsa hranei duce la scadere in greutate insa atunci cand slabim prin aceasta metoda, pierdem de fapt masa musculara, nu grasime. In aceasta maniera, ne incetinim metabolismul si dupa ce renuntam la dietele drastice, ne ingrasam din nou, foarte repede. Singurul secret care functioneaza cu adevarat este un regim alimentar sanatos si echilibrat care sa nu ne lipseasca organismul de nutrientii necesari.

Tocmai de aceea, printre cei 50 de pasi parcursi impreuna vei descoperi retete rapide, savuroase si prietenoase din punct de vedere caloric preparate cu crema pufoasa de branza. Iti vom oferi trucuri pentru un mic dejun delicios, gata cat ai clipi, retete pentru pranzurile in familie sau gustari pe cat de simple, pe atat de impresionante, pentru serile cu prietenii.

Stil de viata activ

Sala de sport pare a fi unul dintre locurile de care au auzit multi dintre noi insa carora nu le trecem pragul dintr-un motiv sau altul. Cel mai des, asa cum se intampla si in cazul meu, cea mai mare problema este lipsa timpului si este scuza pe care o folosesc cel mai des. De aceea, vom invata impreuna sa ne gestionam timpul astfel incat sa gasim intotdeauna cateva minute pe zi pentru exercitii fizice pe care le putem face la birou sau in intimitatea casei, fara accesorii complicate.

Dezvoltare personala

Daca primele doua laturi ale triunghiului nostru se concentreaza mai degraba pe imbunatatirile fizice, ultima parte este adresata spiritului. Prin urmare, cei 50 de pasi facuti impreuna ne vor purta catre o lume a posibilitatilor infinite in care tu esti regizorul si actorul principal. In fiecare zi, vom invata cum sa ne descoperim potentialul si mai ales, cum sa il fructificam. De asemenea, vom cauta surse de inspiratie de la ganditori de renume sau oameni consacrati ai pacii, de la marile doamne ale epocilor actuale sau apuse, precum si de la oamenii din jurul nostru. Fiecare dintre noi tine in suflet potentialul unui erou personal. Tot ce trebuie sa faci este sa il lasi liber. Alaturi de citatele oamenilor care ne inspira, vom descoperi impreuna trucuri eficiente si modalitati simple care ne vor ajuta sa ne eliberam maximul de potential. Te invit din nou in calatoria mea alaturi de Almette.

Cu drag si, sper eu, cu folos,

Alma