Traiesc veganii si vegetarienii mai mult? Ei bine, raspunsul este negativ.

In cadrul unui studiu care a durat sase ani, cercetatorii au urmarit 243.096 de barbati si femei cu o varsta medie de 62 de ani. Rezultatele au aratat ca atat vegetarienii cat si consumatorii de carne au trait la fel de mult.

Ce fel de dieta ne poate ajuta, asadar, sa ne prelungim durata vietii? Se pare ca un factor important consta in calitatea alimentelor pe care le consumam.

1. Consuma mai multe legume si fructe zilnic

Specialistii recomanda ca aproximativ 75% din produsele alimentare pe care le consumi sa constea in plante precum legumele frunze verzi si cruciferele. Indiferent daca esti vegan, vegetarian sau mananci carne, asigura-te ca restul de 25% consta in alimente bogate in proteine.

2. Mananca hrana ”naturala”

Consuma alimente cat mai naturale. Evita produsele procesate. Este valabil pentru o varietate de produse, de la zaharul rafinat la ananasul care se vinde in conserve. Est mai indicat sa cumperi fructe si legume din piata decat din supermarket.

Oamenii nu au fost conceputi sa petreaca nenumarate ore pe zi cu ochii in ecranul unui computer sau sa petreaca alte cateva ore in trafic, mergand si intorcandu-se de la serviciu. Nu putem modifica circumstantele exterioare ale vietii noastre insa putem minimiza efectul pe care acestea il au asupra noastra. Alegerea ne apartine in fiecare moment. Atunci cand te simti cuprinsa de stres, respira adanc, practica posturi de yoga sau mediteaza.

4. Dormi atat cat trebuie

Indiferent de ce mananci, somnul de calitate este absolut necesar. Nu uita ca ai nevoie de opt ore pe noapte de somn profund, in care sa iti recapeti energia si sa iti revii dupa efortul de peste zi.

5. Gaseste o activitate fizica pe care o practici cu placere

Poate ca este yoga, o plimbare de o ora de sau o sesiune de antrenament de forta. Nu conteaza ce este. Important este sa o faci in mod regulat.

Daca vei pune in practica aceste cinci sfaturi, nivelul tau de energie va creste, te vei simti mai bine si sansesle sa te bucuri de o viata indelungata si fericita vor spori pe masura.