Limbajul corporal spune foarte multe despre noi. Chiar si atunci cand nu ne dam seama, suntem mai atente la postura si inflexiunile vocale ale persoanei din fata noastra decat la cuvintele sale. Si cum increderea in sine este cruciala, ti-am pregatit sase posturi corporale care te vor ajuta sa o proiectezi in jurul tau.

1. Adopta pozitia invingatorului

Spatiul pe care il ocupi are un impact semnificativ asupra modului in care te simti si a felului in care esti perceputa.Atunci cand oamenii se simt mindri, isi extind instinctiv limbajul corpului, extinzandu-si bratele si picioarele intr-un gest de victorie.

Atunci cand esti la un eveniment cu o multime de oameni pe care nu-i cunoasti si iti este frica sa intri intr-o conversatie cu un strain, stai cu nasul in telefon si te prefaci ca esti ocupata. Mesajul pe care il transmiti insa este acela ca te simti nesigura si exclusa. Mai mult decat postura in care stai cu capul aplecat seamana cu limbajul corporal universal al esecului.

3. Zambieste cu intentie

Contrar opiniei populare, zambetul este vazut ca un semn de supunere. Persoanel supuse au tendinta sa zambeasca mai mult in fata persoanelor alfa pentru a arata ca inofensive. Indivizii de tip alfa zambesc mai putin, deoarece puterea lor este suficienta pentru a pune oamenii la respect. Ca regula generala, pastreaza-ti zambetul pentru salut si momentele cand esti cu adevarat fericita.