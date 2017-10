Calatoria catre cea mai buna versiune a ta trebuie parcursa cu pasi mici. Unul dintre acestia este schimbarea obiceiurilor legate de alimentatie. De cele mai multe ori, din lipsa de timp, multi dintre noi sunt tentati sa sara peste micul dejun. O astfel de greseala are un impact major asupra vietii, chiar daca nu suntem constienti de acest lucru.

Atunci cand sari peste micul dejun, nivelul tau de energie va fi scazut si in timp, acest obicei nesanatos duce la acumularea rapida a kilogramelor nedorite.Tocmai de aceea, astazi va prezint 3 variante de mic dejun rapid si savuros cu Almette, usor de pregatit mai ales daca tu, la fel ca mine, nu esti chiar cel mai abil bucatar din lume.

Sandvis cu somon

Ingredientele pentru aceasta “reteta” sunt extrem de simple: ai nevoie de o chifla sau doua, daca imparti micul dejun cu o persoana draga. Intinde o lingura de Almette cu ceapa verde pe jumatatile chiflelor si aseaza peste branza pufoasa felii de castravete. Tot ce iti mai ramane de facut este sa pui peste castraveti fasii de somon si sa presari pe deasupra capere. Daca varianta mea nu iti surade sau nu ai incercat pana acum caperele, le poti inlocui cu doua, trei picaturi de suc de lamaie.

Clatite savuroase

Intre noi fie vorba, cu clatitele poti trisa un pic. Fie le poti prepara de seara si le tii in frigider, fie le cumperi gata pregatite. Prima mea optiune a fost un deliciu de dimineata pentru care am folosit Almette cu iaurt. Pe prima clatita am presarat o mana de nuci si am picurat o lingurita (sau doua) de miere. Cea de-a doua optiune m-a dus cu gandul la copilarie si la tufele de zmeura pe care le pazeam sa se coaca. Am intins bine Almette cu iaurt pe clatita si am presarat pe deasupra fructe de padure.

Sandvis cu dulceata

Cea de-a treia propunere pentru micul dejun este preferata mea, nu doar datorita gustului pufos, ci si pentru ca se prepara foarte, foarte repede. Intr-un castronel am pus Almette cu iaurt si am adaugat apoi o lingura sanatoasa de dulceata de capsuni. Am amestecat bine si am intins apoi pe o jumatate de chifla cu susan.

Daca ti-au placut sugestiile mele, vei gasi retete si idei cel putin la fel de savuroase pe Almette.ro

Cu drag si, sper eu, cu folos

Alma