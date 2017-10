Nu esti innebunita dupa sala sau sport? Am o veste buna pentru tine. Un studiu realizat pe tema legaturii dintre exercitiile fizice si longevitate, a demonstrat ca practicarea sportului doar 150 de minute te pot ajuta sa traiti mai mult.

Miscarea aduce schimbari pozitive in viata noastra

Continuarea vestii bune este ca nu este necesar sa cheltuiesti banii pe un abonament scump la sala. Poti imparti cele 150 de minute in cate 30 de minute, cinci zile pe saptamana, in care poti desfasura diferite activitati, de la alergat pe banda, tenis, inot, mers pe jos, dans si chiar curatenia casei. Chiar asa. Studiul a indicat faptul ca activitatea non-recreativa precum munca in gospodarie sau folosirea unui mijloc de transport alternativ precum bicicleta, trotineta sau propriile picioare, sunt benefic in reducerea riscului de deces prematur si aparitia bolilor de inima.

Acest tip de miscare nu ofera insa aceleasi beneficii mentale precum mersul regulat la sala si practicarea sportului sau yoga. Cercetatorii sustin ca, desi miscarea - inclusiv plimbatul catelului de doua ori pe zi, este mai buna decat nici o miscare, a face curatenie sau mersul pe jos nu aduc beneficiile extraordinare ale sportului. Corpul nostru nu a fost creat pentru un stil de viata sedentar. Muschii, nervii, inima si plamanii au nevoie sa fie pusi la treaba pentru ca am fost construiti sa alergam, sa ne aplecam, sa ajungem, sa sarim si sa urcam.

Mai mult decat atat, acestea contribuie la imbunatatirea starii de spirit, ne detensioneza si ne fac sa avem o viziune optimista asupra vietii. De asemenea,

A face sport reprezinta si o modalitate placuta de a socializa si de a intalni oameni asemanatori noua, de a face parte dintr-o comunitate, de a ne gasi tribul.

In concluzie, sa faci miscare - de orice fel, este intotdeauna mai bine decat deloc insa daca vrei sa te bucuri de fiecare zi si sa te simti minunat, pastreaza salteaua de yoga si abonamentul la sala.