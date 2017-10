Un articol de Doina Enache, Holistic Development Coach Upperself

Atunci cand intampini situatii in care stresul pare ca pune stapanire pe tine si observi ca incepe sa genereze obstocole in calea ta, cauta sa iti aduci in atentie faptul ca cel mai mare control asupra vietii tale sta in propriile maini. Indiferent de factorii exteriori, tu poti ghida efectele stresului asupra mintii si corpului tau. De fapt, constientizarea faptului ca poti face ceva in aceasta privinta este piatra de temelie in aflarea antidotului unei epoci dominate de stres.

E important sa invatam sa facem fata stresului pentru ca odata ce atinge un nivel ridicat ne pune in pericol intreaga stare de bine, avand efecte atat asupra echilibrului emotional, cat si asupra sanatatii fizice. De altfel, stim ca am atins un nivel maxim de stres atunci cand nu mai putem sa gandim limpede, sa functionam eficient sau sa ne bucuram de viata.

Urmatorul pas dupa constientizare consta in identificarea sursei de stres din viata noastra. Desi in unele situatii cauzele par mai mult decat evidente, cum ar fi schimbarea locului de munca sau separarea de o persoana draga, sunt unele motive care ne influenteaza starile fara sa ne dam seama. In functie de sursa care genereaza si intretine aceasta stare, Karl Albrecht, consultantul in traininguri de reducere a stresului, a identificat mai multe tipuri de stres.

este atunci cand iti faci griji in privinta timpului sau a lipsei acestuia. De exemplu, poate sa apara atunci cand ai prea multe lucruri de facut, iar presiunea timpului te copleseste. Cum poti scapa de acest tip de stres? Cauta sa fii mai organizat cu tine insuti: scrie liste cu ce ai de facut, seteaza-ti deadline-uri realiste, deleaga responsabilitati, cere ajutor atunci cand ai nevoie, tine cont de tine si invata sa iti setezi limite.

Stresul anticipator apare atunci ca iti faci griji pentru situatii din viitor, fiind concentrat pe un anumit eveniment, cum ar fi o prezentare pe care urmeaza sa o sustii sau schimbarea locului de munca. Pentru a face fata stresului anticipator, ai nevoie sa te documentezi foarte bine in privinta aspectului care te ingrijoreaza, astfel incat sa te simti pregatita si increzatoare atunci cand va avea loc.

Stresul situational este intalnit in situatiile asupra carora simti ca nu ai niciun control. Poate fi o urgenta, insa de cele mai multe ori este o situatie conflictuala, pierderea unui statut sau a unei aprobari din partea grupului. Un exemplu ar putea fi momentul in care faci o greseala de fata cu toti colegii tai. Procesul de autocunoastere este o modalitate prin care poti face fata stresului situational pentru ca reusesti sa descoperi cum reactionezi in diferite situatii.

Stresul de intalnire are legatura cu oamenii din jurul tau si il resimti atunci cand te preocupa interactiunea cu o persoana sau un grup. Pentru a diminua acest tip de stres ai nevoie sa lucrezi in primul rand cu tine, pentru a-ti da seama ce parte din tine oglindesc acele persoane, iar dupa ce te vei cunoaste pe tine insati, abilitatile de relationare se vor imbunatati.

Indiferent de tipul de stres cu care ne confrunam intr-un moment sau altul, e important sa realizam ca aceasta stare este in primul rand despre noi, manifestandu-se in viata noastra cu un scop. Pentru a depasi orice situatie cu un nivel cat mai scazut de stres e nevoie sa privim dintr-o alta perspectiva, sa ne cunoastem si sa avem puterea de a recunoaste ceea ce suntem cu adevarat.