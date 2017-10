foto: Jacob Lund, Shutterstock

Avand peste 35.000 de ore de antrenamente personale la activ, Ashley Borden stie cum sa ajute oamenii sa devina mai puternici. - in special in ceea ce priveste lista de clienti. Ashley antreneaza vedete precum Reese Witherspoon si Ryan Gosling. Iata ce le recomanda acestora si poate da rezultate si in cazul tau.

1. Mananca mai multe alimente sanatoase

Sa ai energie atunci cand faci antrenament este cheia de bolta pentru atingerea obiectivelor tale de fitness. Daca te umfli cu zahar, nu vei avea prea multa rezistenta si nici nu vei vedea prea multe progres. Asadar evita zaharul, inclusiv cel din alcool. Zaharurile sunt inflamatorii si declanseaza mai multa pofta de zahar.

Alege sa mananci legume in toate culorile curcubeului, cu precadere cele verde inchis. Acestea contin fitonutrienti care contin antioxidanti care pot stopa deteriorarea celulelor, contribuie la consolidarea sistemul imunitar, previn cancerul, au un efect pozitiv asupra hormonilor nostri, ne imbunatatesc sanatatea si vitalitatea.

Data viitoare cand iti setezi alarma sa sune la ora 5 dimineata desi te-ai culcat la 1, aminteste-ti ca somnul e mai important decat exercitiul fizic. Mai bine dormi decat sa mergi la sala dupa doar patru ore de somn. Studiile au aratat ca intre sapte si jumatate si opt ore de somn in fiecare noapte ajuta organismul sa se repare si sa regleze inflamatia interna. Lipsa somnului are un impact negativ si asupra metabolismului. Acesta produce o cantitate mai mare de cortizol care mareste vigilenta noastra, ultimul lucru de care avem nevoie atunci cand dormim.

3. Fa miscare in aer liber

Profita cat mai mult de zilele frumoase si antreaneaza-te in aer liber. Antrenarea in aer liber chiar si pentru 10 minute ofera corpului o doza naturala de vitamina D. Un beneficiu neasteptat al exercitiilor in aer liber consta in lipsa oglinzilor. Natura te poate elibera de obsesia oglinzii si ajuta sa te concentrezi suta la suta asupra miscarii pe care o faci. Astfel, esti prezenta cu totul in ceea ce faci si, in loc sa te critici pentru ceea ce vezi in oglinda, te bucuri din plin de senzatiile traite in mijlocul naturii. Nu este minunat?