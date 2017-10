Bun gasit, dragile mele!

Nu stiu cum sunteti voi dar mie mi-e tare drag cand am casa plina de prieteni. Simt cum se incarca spatiul de veselie si de energie pozitiva. Desigur, imi place sa ii rasfat pe ai mei cu retete savuroase si, intre noi fie vorba, foarte rapide. Dar ce te faci atunci cand pe nepusa masa primesti vizita cuiva drag? Iti spun eu: il surprinzi cu ingeniozitatea! Astazi iti voi da 3 idei de gustari savuroase cu Almette pe care le poti servi celor dragi.

I. Crackers cu Almette si smochine

Aceasta combinatie surprinzatoare se prepara foarte rapid si ii va uimi pe cei dragi tie datorita aromelor inedite. Ai nevoie de cativa crackers cat se poate de simpli. Pe deasupra, pune Almette cu iaurt sau cu smantana. Taie smochinele in felii rotunde si pune-le apoi pe crackers. In cele din urma, eu am presarat pe deasupra cateva bobite de coacaze insa tu poti alege orice fructe de padure doresti. Gustul lor usor acrisor merge de minune cu gustul pufos al naturii din branzica Almette.

II. Almette cu prosciutto si avocado

Daca vrei o gustare mai consistenta, atunci cu siguranta nu vei dar gres cu aceasta sugestie. Eu am ales Almette cu verdeata si am preferat sa toc separat ceapa verde insa daca vrei sa trisezi un pic, poti folosi Almette cu ceapa verde. Cum ziceam, pe langa versiunea ta preferata de Almette si, dupa caz, legatura de ceapa verde, ai nevoie de crackers simpli, cateva felii de prosciuto si avocado. Tai avocado cubulete si il amesteci cu ceapa verde. Pui o lingura generoasa de Almete pe crackers, intinzi bine apoi tolanesti pe deasupra o felie de prosciutto. Presara in interior avocado si ceapa verde.

III. Banane cu Almette

Pentru aceasta gustare rapida, ai nevoie de Almette cu iaurt sau smantana, banane zahar brun sau zahar vanilat, scortisoara si fulgi de cocos. Intre noi fie vorba, acest preparat imi aminteste de Pina Colada bauta in zilele calduroase de vara. Tot ce ai de facut este sa tai o banana in jumate apoi pe lungime din nou in jumate. Intr-un bol, pune Almette, zaharul si scortisoara apoi amesteca bine. Intinde amestecul pe banane si presara pe deasupra fulgii de cocos.

Gasesti mai multe idei si retete savuroase pe almette.ro

Cu drag si, sper eu, cu folos,

Alma

Foto prima pagina Liderina/ Shutterstock