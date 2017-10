Bun gasit, dragile mele

Povestea de astazi este despre mine si despre fiecare dintre noi. Uneori, in urma unui cumul de factori, traversam perioade in care oricat de des am aduna 1+1, rezultatul pare a fi intotdeauna 0. Suntem tentate sa dam vina pe altii, pe planete retrograde sau chiar pe noi insine pentru esecurile de care ne lovim. Solutia este surprinzator de simpla si de functionala: increderea in sine. Atunci cand crezi cu adevarat ca poti, vei transforma orice ideal in realitate.

Ca o confesiune, si eu am avut momente in care simteam ca inot in ape maloase si nu ies la mal. Si eu am fost tentata sa dau vina pe mine, pe soarta si pe univers. Adevarul, in cuvinte simple, este ca il luam pe NU in brate. Nu vreau, nu am chef si mai ales, nu pot. Apoi am inceput sa ma intreb DE CE nu pot? Nu am gasit niciun argument rational.

Foto Nina Buday/ Shutterstock

Aveam toate instrumentele necesare, optiuni mai usoare sau mai complexe la indemana, capacitati intelectuale si sprijin din partea oamenilor dragi. Cu toate acestea, ma incaptanam sa spun ca NU POT. Mi-am dat seama, cu un pic de ajutor, ca singurul lucru care imi lipsea cu adevarat era increderea in mine. Din cand in cand, din cauza stresului sau a starii emotionale, nivelul de incredere scade parca de la o zi la alta. Tocmai de aceea, atunci cand m-am simtit pandita de NU POT, am dezvoltat un obicei personal care l-a sters cu buretele: mi-am insirat pe hartie, cat se poate de obiectiv si de realist, toate calitatile.

O parte dintre acestea s-au transformat in mantre personale pe care mi le repet in fiecare zi, in special in momentele in care ma simt obosita, ranita sau coplesita. Prin urmare, sfatul meu este sa va priviti ASTAZI cu sinceritate in oglinda si sa alegeti constient sa vedeti doar partile voastre bune pe care sa le transformati, la randul vostru, in mantre pe care sa vi le spuneti de maine de fiecare data cand NU POT pandeste pe la colturi. Ca sursa de inspiratie, va las cateva dintre propozitiile care ma ajuta sa trec peste zilele incarcate.

E omeneste sa gresesc iar greselile nu ma definesc. Fiecare in parte este o lectie iar data viitoare, cand ma voi confrunta cu o astfel de situatie, voi sti cum sa procedez. Merit lucruri bune si oameni frumosi in viata mea. Am curajul sa cer si mai ales, sa lupt pentru ce mi se cuvine. Fiecare zi imi ofera sansa unui nou inceput iar astazi pot fi un om mai bun si mai puternic decat am fost ieri. Eu sunt propria mea sursa de fericire. Sunt recunoscatoare pentru toti oamenii care fac sau au facut parte din viata mea insa eu singura persoana responsabila pentru mine. POT sa fac orice. Nu peste noapte si nu prin miracol. Incet, pas cu pas, cu rabdare fata de mine voi reusi sa imi ating scopurile propuse si o voi lua de la capat de cate ori e nevoie.

Cu drag si, sper eu, cu folos

Alma

Foto prima pagina Kostenko Maxim/ Shutterstock