foto: Paisit Teeraphatsakool, Shutterstock

Felul in care functioneaza digestia ta influenteaza starea ta de sanatate dar si de spirit. Atunci cand aceasta merge ceas, te simti plina de energie si de vitalitate si zambesti mai des si mai mult. Iata sase trucuri pentru o digestie buna.

1. Stai jos cand mananci

De cate ori ai pe fuga, pe drum, intr-o masina sau la biroul? Cand mancam intr-o stare agitata sau frenetica, corpul intra in starea de lupta sau fuga care opreste digestia. Stai jos, respira, simte recunostinta pentru masa si bucura-te de alimente. Intregul trup iti va multumi.

2. Mesteca, mesteca, mesteca

Stiai ca digestia incepe in gura? Saliva ta incepe procesul de descompunere a carbohidratilor inainte ca aceasta sa alimentele sa ajunga in stomac. Atunci cand nu mesteci suficient, stomacul tau munceste mai mult, ceea ce impiedica in continuare procesul digestiv. Asadar mesteca pana cand mancarea este lichefiata, ceea ce necesita sa mesteci un dumicat cam de 20 de ori.

3. Nu bea si manca in acelasi timp

Bautul in timpul mesei dilueaza acidul stomacal, ceea ce slabeste capacitatea organismului de a descompune alimentele in mod corespunzator. Sa sorbi o jumatate de ceasca de apa amestecata cu 1 lingurita de otet de mere este singura exceptie! Otetul de mere are multe beneficii pentru sanatate, printre care stimularea sucurilor digestive pentru a ajuta procesul digestiv.

4. Identifica si elimina intolerantele alimentare

Intolerantele alimentare sunt o cauza comuna a balonarii si a gazelor. Daca nu ai experimentat deja eliminarea unor alimente precum glutenul, laptele, soia, ouale, legumele cu coaja lemnoasa, fasolea sau boabele din dieta ta, merita sa faci o incercare. Simptomele frecvente ale intolerantelor alimentare includ indigestia sau arsurile la stomac, greata, gazele, balonarea, constipatia sau diareea, iritatii ale pielii, cum ar fi urticaria sau acneea.

5. Manca pentru a-ti echilibra intestinele

Specialistii considera intestinul ca fiind epicentrul sanatatii si, prin urmare, recomanda consumul alimentelor care sustin digestia puternica si hranesc bacteriile bune din stomac. Ei recomanda aportul regulat de bacterii benefice, atat in suplimente cat si in alimente. Printre acestea se numara suplimentele probiotice de buna calitate, alimentele fermentate, cum ar varza, lapte fermentate cum ar fi kefirul fara zahar si iaurtul, si legumele murate.

6. Evita sa manaci inainte de culcare

O masa copioasa inainte de culcare poate fi incredibil de perturbatoare pentru sistemul digestiv si calitatea somnului, mai ales daca cina include alimente prelucrate, cereale rafinate sau zahar. Pentru a -ti mentine echilibrul sangelui si profunzimea somului, ia cina cu cu cel putin doua ore inainte de culcare (dar in mod ideal de trei pana la patru ore). Include grasimi sanatoase pentru a echilibra zaharul din sange si pentru a te simti satula.