Acum insa se stie ca stilul de viata modern - caracterizat de haos si stres - are un rol central in declinul functiilor cognitive. Expunerea organismului la toxine, chimicale, mancare de proasta calitate, lipsa somnului sau stresul au efecte devastatoare la nivelul creierului.

Reversul este insa si el valabil. Un stil de viata sanatos poate intretine sanatatea creierului si il poate chiar determina sa se regenereze singur, prin crearea de noi neuroni - proces cunoscut sub numele de neurogeneza. Dintre toate zonele care formeaza creierul uman, hipocampul (n.r. centrul memoriei) are cea mai mare capacitate de a forma celule noi si este singura zona din creier care se regenereaza singura, chiar si la varsta de 90 de ani. Insa, pentru ca aceste procese sa aiba loc, organismul tau are nevoie de o serie de „unelte“.

Vestea buna este ca aceste unelte sunt, de fapt, schimbari simple in stilul nostru de viata. Nu ai nevoie de tratamente costisitoare si greu accesibile sau de interventii chirurgicale miraculoase si de ordinul fantasticului, pentru a-ti imbunatati memoria si a avea grija de sanatatea creierului. Trebuie doar sa inveti niste trucuri simple, precum cele de mai jos:

1. Mananca sanatos

Dieta joaca un rol important in starea memoriei tale. Legumele proaspete sunt esentiale, la fel si grasimile bune. Crucial este insa si sa eviti zaharul si carbohidratii.

De exemplu, curry, telina, broccoli, conopida sau nucile contin antioxidanti si alti compusi care protejeza creierul si pot stimula productia de noi celule. Si consumul de merisoare poate avea acelasi efect. Sunt fructe faimoase pentru bogatia de antioxidanti, sprijinind astfel memoria si functiile cognitive. In plus, au un continut bogat de fier, ajutand astfel in lupta cu anemia, si au grija de tractul urinar, fiind un remediu natural foarte eficient in tratarea si combaterea infectiilor urinare.

Consumul de grasimi bune omega-3 este si el esential pentru sanatatea creierului. La fel si reducerea grasimilor omega-6 (n.r. cele care provin din uleiuri vegetale procesate).

Uleiul de cocos este foarte eficient in protejarea si stimularea memoriei. Potrivit unui studiu facut de medicul Mary Newport, doua linguri de ulei de cocos iti asigura 20 de grame de trigliceride cu catena medie (MCT). Aceste trigliceride previn instalarea unor boli neurologice degenerative sau pot constitui o parte din tratamentul impotriva lor, daca afectiunea este deja instalata.

2. Fa sport

Sportul incurajeaza creierul sa functioneze la capacitate maxima, stimuland celulele nervoase sa se multiplice. In plus, intareste legaturile dintre acestea si le protejeaza impotriva radicalilor liberi.

In timpul exercitiilor fizice, celulele nervoase elimina in organism proteine cunoscute sub numele de factori neurotrofici. Unul dintre acestia - factorul neurotrofic derivat din creier (BDNF) - activeaza alti compusi din organism care sprijina sanatatea neuronala si are grija de functiile cognitive ale creierului, inclusiv de procesul de invatare.

Un studiu facut pe primate si publicat in 2010 in jurnalul medical Neuroscience a scos la iveala ca exercitiile regulate nu numai ca imbunatatesc fluxul de sange la nivelul creierului, dar le-au ajutat pe maimute si sa invete task-uri noi de doua ori mai repede in comparatie cu primatele sedentare. Este un beneficiu al sportului care, cred cercetatorii, este valabil si in cazul oamenilor.

De altfel, intr-un studiu separat, desfasurat pe parcursul unui intreg an, a iesit la iveala ca persoanele care obisnuiesc sa faca miscare in mod regulat isi maresc volumul hipocampului cu 1-2% in decurs de 12 luni. La studiu au participat indivizi al caror hipocamp ar fi trebuit, in mod normal, sa se micsoreze.

3. Renunta la multitasking

Folosit initial in domeniul computerelor, acest termen s-a extins si pentru a descrie persoanele capabile sa se concentreze la mai multe lucruri in acelasi timp. Insa, acest obicei - atat de mult vanat de angajatori - iti ingreuneaza de fapt munca, te predispune erorilor si te determina sa uiti lucruri importante.

Studiile arata ca un individ are nevoie de 8 secunde in medie pentru a stoca o informatie. Insa daca vorbesti la telefon in timp ce duci in casa cumparaturile, nu lasa din mana cheile de la masina, pentru ca, cel mai probabil, vei uita unde le-ai pus.

Daca reusesti sa te concentrezi la un singur lucru insa si renunti la obiceiul de a rezolva mai multe task-uri in acelasi timp, iti vei imbunatati capacitatea de memorare si nu vei mai experimenta la fel de multe ganduri care sa iti distraga atentia de la ce ai de facut.

Poti incheia ziua cu 10-15 minute de meditatie, care te va ajuta sa iti imbunatatesti capacitatea de concentrare si iti va asigura un somn linistit.

Cunosti si alte trucuri care pot imbunatati memoria? Care sunt acestea?

Sursa foto: Shutterstock.com