Bun gasit, dragile mele

Dati-mi voie sa incep articolul de azi cu o confesiune: nu stiu aproape niciodata ce vreau sa mananc la masa de pranz. N-ar fi cea mai mare dilema din lume insa in mod special in zilele aglomerate imi facusem prostul obicei de a sari cu desavarsire peste aceasta. Nu mai e nevoie sa va spun ca seara mancam pana nu ma mai puteam misca iar lucrul asta avea tot soiul de efecte neplacute. Prin urmare, mi-am invatat lectia asa ca vin la birou ca un copil cuminte, cu pachetelul facut. In aceasta maniera, sunt sigura ca nu sar peste masa de pranz, nu mananc in graba mancare la punga procesata si ras-procesata si pot strecura si cate un rasfat. In general, regula cea mai importanta de care tin cont pentru masa de pranz este ca aceasta trebuie sa contina musai proteine, vitamine si carbo. De aceea, varianta cea mai la indemana este cate un sandvis savuros pe care am pus si un strop de Almette.

1 Sandvis cu Almette si ardei copti

Prima mea sugestie este un sandvis simplu si usor in care am pus, alaturi de Almette cu verdeata, salata de ardei copti, mix de salata verde si castraveti. Daca nu ai timp sa faci salata de ardei copti cu o seara inainte, o poti gasi gata preparata la magazinele mari sau o poti inlocui linistita cu ardei proaspeti.

2 Sandvis cu Almette si pui

M-am indragostit iremediabil de baghetele negre cu seminte pe care le-am folosit la acest sandvis si care sunt foarte satioase. Am uns bine o parte cu Almette apoi am asezat deasupra avocado taiat felii groase, piept de pui la gratar si feliute de rosii. Puiul din sandvis poate fi inlocuit cu piept de curcan fiert, la cuptor sau pe gratar sau cu vita.

3 „Shaorma” sanatoasa

Tot ce are in comun aceasta reteta cu saorma este lipia. Altfel, varianta mea este mult mai prietenoasa din punct de vedere caloric si mult mai usor de procesat pentru organism. Am inlocuit sosurile grele cu Almette pufos iar cartofii prajiti au fost inlocuiti de rosii, fasii de ardei gras si castraveti proaspeti. In cele din urma, am pus pe deasupra cateva felii de piept de pui preparat la gratar.

Gasesti mai multe idei de preparate usoare si sanatoase pe almette.ro

Cu drag, si sper eu, cu folos,

Alma

Foto prima pagina Evgeny Karandaev/ Shutterstock