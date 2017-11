Bun gasit, dragile mele

Articolul de astazi este despre o solutie de compromis…culinar. Uneori mi se face asa o pofta de ceva dulce ca as putea sa ma devorez o cutie intreaga de ciocolata fara sa clipesc. Daca ma intrebati pe mine, secretul nu este sa strangi din dinti si sa inghiti in sec, ci sa gasesti variante de gustari dulci mult mai prietenoase cu corpul. De cand am descoperit ca Almette merge aproape la orice, a devenit rapid sursa mea de rasfat atunci cand vreau sa rontai ceva dulce.

1 Croissant cu Almette si fructe de padure

Asa cum ii spune numele, acest desert nu e mare filozofie, nu necesita timp de pregatire si nici nu ai nevoie de ingrediente pe care le poti gasi doar la magazinele de specialitate. Am ales fructele de padure pentru aromele lor si pentru stropul de aciditate delicata pe care il ofera insa sunt absolut convinsa ca pot fi inlocuite si cu alte delicii proaspete. Tot ce am facut a fost sa tai un croissant in doua. L-am uns bine cu Almette cu samantana si l-am umplut apoi cu afine, coacaze si zmeura amestecate mai devreme cu zahar vanilat.

2 Pere cu Almette

Aceasta gustare dulce mi-a confirmat teoria ca Almette merge cu absolut orice. Prin urmare, am luat o mana de stafide pe care le-am hidratat cu un strop de apa si esenta de vanilie. Le-am amestecat apoi cu Almette cu smantana si miez de nuca pana cand am obtinut o pasta cremoasa. In cele din urma, am luat o lingurita, doua din aceasta si am intins pe feliile de pere.

3 Croissant cu Almette si curmale

In cele din urma, cea de-a treia propunere este o varianta pe cat de gustoasa, pe atat de satioasa. Ca mai devreme, am taiat un croissant si l-am uns cu Almette. Am luat cateva curmale fara samburi pe care le-am pus in interior apoi am presarat cateva boabe de fistic.

Cu drag si, sper eu, cu folos,

Alma

Foto prima pagina Kamil Macniak/ Shutterstock