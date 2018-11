Modul în care îți alegi alimentele pe care le consumi cel mai des te va ajuta să duci un stil de viață mai sănătos, să te concentrezi mai bine, să ai mai multă energie, vitalitate, capacitate de concentrare și să te poți bucura de o siluetă așa cum ți-o dorești. Publicația americană Medical News Today a selectat mai multe alimente considerate extrem de importante pentru orice dietă echilibrată care ar trebui să devină alegerile principale atunci când vorbim despre un meniu sănătos.

5 cele mai bune alimente de inclus în alimentația ta:

1. Merele

Reprezintă unul dintre cele mai cultivate și consumate fructe din lume și intră pe lista super-alimentelor pe care ar trebui să le incluzi în meniul tău zilnic. O sursă extraordinară de antioxidanți, foarte importanți în eliminarea radicalilor liberi, merele au fost numite de către experții de la Florida State University „fructe minune”, după ce au descoperit că femeile care consumau zilnic mere înregistrau o scădere de 23% a colesterolului rău (LDL) și o creștere cu 4% a colesterolului bun (HDL), într-un interval de șase luni. Un alt avantaj de notat al merelor este modul în care pot fi incluse în deserturi și preparate delicioase, așa cum arată această rețetă de tort de mere caramelizate.

2. Migdalele

Sunt bogate în nutrienți extraordinari, precum magneziu, vitamina E, fier, calciu, fibre și riboflavină. Potrivit unor observații publicate în revista Nutrition Reviews, migdalele, prin ceea ce conțin, reușesc să echilibreze colesterolul, devenind una dintre cele mai importante gustări pe care le-ai putea lua între mesele principale ale zilei. Desigur, cantitatea este importantă.

3. Broccoli

Este bogat în fibre, calciu, potasiu și fitonutrienți, compuși care reduc riscul dezvoltării bolilor de inimă, diabetului și unor forme de cancer. Acesta conține în același timp vitamina C, dar și antioxidanți. 100 de grame de broccoli pe zi reprezintă 150% din vitamina C de care organismul are nevoie. Pentru ca acesta să-și păstreze toate calitățile, este important să fie gătit la abur.

4. Cartofii dulci

Conțin fibre, vitamina A, potasiu, vitamina C și vitamina B-6, iar specialiștii de la Center for Science in the Public Interest notează că acești cartofi sunt la fel de sănătoși precum celelalte legume. În ceea ce privește vitaminele A și C, nivelul de fier, calciu, proteine și carbohidrați complecși, cartofii dulci sunt clasați pe primul loc.

5. Peștele gras

Somonul, păstrăvul, anșoa, heringul, toate acestea reprezintă tipuri de pește gras care nu trebuie să lipsească din alimentația ta curentă. De multe ori, grăsimile sunt evitate pentru că ar fi nesănătoase, însă în cazul peștilor grași, acestea conțin acizi grași Omega-3 extrem de benefici pentru organism. Acești acizi grași sunt buni pentru inimă și sistemul nervos și conțin vitaminele A și D.

Atunci când vorbim despre o alimentație sănătoasă, cel mai important cuvânt de respectat este moderația. Chiar și produsele care intră în categoria super-alimentelor pot fi nocive, atunci când sunt consumate în cantități mult prea mari. Acesta este și motivul pentru care porțiile mai mici, împărțite în trei mese principale și două gustări, reprezintă cea mai bună soluție pentru a te bucura de o alimentație echilibrată și bogată în toți nutrienții necesari pentru organism.