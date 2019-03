Brățări de fitness elegante care te țin în formă

Brățările fitness îți monitorizează activitatea sportivă și sunt extrem de utile, dacă te hotărăști să faci o schimbare a stilului de viață și să începi să te implici în sport. Câteva modele care să arate mai puțin a gadget și mai mult a accesoriu chic îți prezentăm și ție.

O brățară de fitness te poate ajuta atunci când te-ai hotărât să investești în stilul sănătos de viață și vrei să slăbești. Pentru a ști ce fel de alegeri să faci pentru a avea rezultate în lupta cu kilogramele sau în remodelarea corporală. Sau doar pentru a dormi mai bine. Vei avea nevoie de o astfel de soluție, care îți va deveni în scurt timp un aliat important în derularea acestei decizii. Până la urmă, lupta cu caloriile sau cu lipsa de odihnă nu este chiar ușoară. Iar contorizarea acestora ar trebui să fie un proces la îndemână pentru a-ți ajusta exercițiile fizice ținând cont de starea ta indicată în rezultatele monitorizate.

Investeste intr-un stil de viata sanatos: bratari de fitness ideale

Brățară fitness Fitbit Inspire: un gadget luxos

Fitbit Inspire este un brand recunoscut pentru brățările de fitness și noi ne-am orientat către un model care să arate cât mai frumos, iar culoarea aceasta de mov prăfuit ni se pare că se poate purta cu ușurință, fără teamă că este prea …. sport. Aceasta este un tracker modern - și ca înfățișare, și ca date tehnice - și monitorizează somnul, caloriile arse și minutele active. Plus că îți livrează și citate motivaționale atunci când poate că ar fi tentant să renunți. Este rezistentă la apă și bateria durează până la cinci zile până la o nouă reîncărcare.

Brățari fitness elegante: alege Fitbit Charge 2 Teal Silver

O versiune ceva mai masculină a unei brățări de fitness am găsit în modelul Fitbit Charge 2, într-o nuanță cool turcoaz. Aceasta îți monitorizează întreaga zi de activități (are și o aplicație dedicată a producătorului pentru rezultate mai bune). Pe lângă aspirațiile sportive pe care ți le-ai propus să le atingi (monitorizare pași, distanța, calorii arse, trepte urcate, minute de activitate - alergare, ridicare greutăți, yoga), aceasta te poate ajuta și să te preocupi mai bine de sănătatea ta. Adică te notifică dacă ai făcut repaus prelungit, ca să știi să faci mișcare. Plus că înregistrează cât timp și cât de bine ai dormit.

Brățară fitness Samsung Gear Fit 2 Pro rosie

Din categoria de brățări fitness elegante, am găsit și o propunere mai retro cumva, mai urbană. Samsung Gear Fit 2 Pro urmărește pașii făcuți, distanța parcursă, calitatea somnului, ritmul cardiac și caloriile arse. Se poate purta și când faci înot pentru că rezistă la apă, dar și dacă practici tenis, baschet, dans pentru că va detecta și înregistra automat mișcările. Și în ceea ce privește fitness-ul, îți va măsura continuu pulsul. Ne-a plăcut pentru că are o brățară neagră și discretă, care se poate accesoriza la orice ținută - plus că poți personaliza cadranul cu ce față îți dorești, folosindu-te de aplicațiile disponibile.

Brățară mică fitness Fitbit Alta HR roz-auriu

Cu aplicații smart, brățara fitness Fitbit Alta HR Pink Rose ni se pare o opțiune rafinată pentru atunci când vrei să alegi o brățară de fitness. Cu o brățară subțire și discretă, aceasta poate măsura pașii de pe tot parcursul zile, distanța și caloriile arse și dispune și de Auto Sleep Tracking. Durata de viață a bateriei este de până la o săptămână, iar în plus are afișare ceas și ritm cardiac, touchscreen și recunoaște automat exercițiile pentru tine via SmartTrack. În plus îți trimite notificări pe ecran pentru alerte sms și apeluri.

Brățară fitness elastică Garmin Vivofit Jr. 2 cu BB-8 Star Wars

Pentru că brățările de fitness elegante pot fi și cele personalizate, am găsit una pentru fanii Star Wars, care vor fi încântați să afle că există pe piață una cu o brățară clasică cu figurina lui BB-8 imprimată.

Da, o să vedeți că scrie că este pentru copii, dar nouă ne place să credem că SW este pentru totdeauna, nu doar pentru când descoperi universul prima oara. Plus că face tot ce te-ai aștepta de la o brățară de fitness normală și mai are și un look extraordinar. La asta adaugăm tracker de activitate care se sincronizează cu aplicația mobilă gratuită, are ecran color individualizat, monitorizează somnul și tot ce presupune mișcări fizice, fiind totodată rezistentă și durabilă.

