Depresie și tulburări de somn. Cauze și tratament pentru rezolvarea problemelor

Depresia și tulburările de somn sunt efectele mai puțin pozitive pe care le aduce stilul de viață modern în universul nostru. După o zi agitată, cu drumuri din punctul A în punctul B, cu o alimentație care dă de gândit, cu multe cafele și puțină apă, organismul nostru încearcă să ne transmită o serie de semnale de alarmă.

Două dintre cele mai des întâlnite sunt depresia și tulburările de somn.

„Depresia a devenit cea mai frecventă suferința mintală la nivel de comunitate. Un studiu desfășurat de către Organizația Mondială a Sănătății a atestat faptul că depresia afectează circa 121 de milioane de persoane de pe întregul mapamond. Se estimează că anual, 3 - 15 % din populația generală prezintă un episod depresiv, dintre care 0,4 - 5 % sunt episoade depresive severe. În Europa, din 1000 de adulți, 58 prezintă tulburare depresivă majoră (adică 33,4 milioane de persoane). Toate aceste cifre îngrijorătoare au făcut ca depresia să devină în acest moment una dintre cele mai studiate afecțiuni psihice”, declară dr. Augustin Cupșa.

Pe de altă parte, tulburările de somn „reprezintă boli care afectează capacitatea de a adormi, de a rămâne adormit, sau de a rămâne în stare de veghe, sau boli care produc comportamente anormale în timpul somnului, cum ar fi teroarea nocturnă sau somnambulismul”, explică dr. Laurențiu Petru, medic de familie. „Adulții sănătoși au nevoie de 4 - 10 ore de somn în fiecare zi. Pentru a diagnostica insomnia, medicii evaluează tiparul de somn al persoanei afectate, consumul de medicamente (inclusiv consumul de alcool şi de droguri), gradul de stres psihologic, istoricul medical şi nivelul de activitate fizică. Unii indivizi necesită mai puţin somn decât alţii, astfel încât diagnosticul de insomnie se bazează pe necesităţile individuale”, continuă specialistul.

Dacă ar fi să facem o analiză, la modul general, atunci când vine vorba despre semnele care ne pot duce cu gândul că stăm în fața unei persoane „atacate” de cele două situații, trebuie să vedem următoarele: „Atunci când vorbim despre simptome, în cazul depresiei vorbim despre o dispoziție depresivă, reducerea interesului și a bucuriilor trăite înaintea instalarii afecțiunii. Energia scade semnificativ și pacientul resimte o oboseală permanentă cu diminuarea consecutivă a activităților. Nu de puține ori, astenia marcată este problema care îl determină pe acesta să caute ajutorul medicului dar de cele mai multe ori nu a unui psihiatru. Odată declanșată depresia, capacitatea de concentrare scade, încrederea în sine dispare și se instalează o viziune negativă, pesimistă asupra viitorului. Apar insomnii, pofta de mancare diminuată ajungandu-se uneori la o scăderea semnificativă în greutate. În cele mai severe cazuri apar idei sau acte de autovătămare sau suicid”, continuă dr. Augustin Cupșa.

Primul pas înspre vindecare este, evident, conștientizarea problemei. În pasul 2, acțiunea. Osteopatia, masajul, ședințele de terapie și, în unele cazuri, tratamentul medicamentos propus de un medic specialist sunt căile care aduc pacientul să vadă luminița de la capătul tunelui.

„Osteopatia se ocupa de diagnosticul si tratamentul tulburarilor de mobilitate ale tesuturilor, organelor si articulatiilor. Se considera ca orice tulburare a mobilitatii sub forma de hipo – ori hipermobilitate in aparatul locomotor, sistemul craniosacrat sau organele interne conduce la o disfunctie si in final la o boala (disfunctie somatica). In articulatii pot aparea blocaje, in fascii aderente sau cicatrice, iar pe suprafetele alunecoase a organelor interne, hiperemia. Cauzele acestor limitari de miscare stau in urmatorii factori: fizici (traumatismele, suprasolicitarile fizice), psihice (emotii inhibate), chimice (alimentare necorespunzatoare, efectele adverse ale medicamentelor, diverse intoxicatii)”, explică Dr. Cornel Brotac, Medic Specialist Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie.

Pe de altă parte, terapia prin masaj este, iarăși, o „armă” care poate fi folosită. „Masajul este o terapie ce implică manipularea straturilor de mușchi și țesuturi pentru a le crește funcționalitatea și a induce o stare de relaxare. Aceste manevre eliberează tensiunea acumulată în mușchi, crește viteza de circulație a sângelui și determină relaxarea. Terapia prin masaj ajută la diminuarea unor simptome fizice asociate multor afecțiuni. Pentru cei care suferă de depresie, masajul poate atenua durerile de spate, de încheieturi și musculare, dar poate atenua și senzațiile de oboseală sau insomnia”, explică terapeutul Dan Bujor, specialist terapia prin masaj.

