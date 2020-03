Alternanța activitate-relaxare/odihnă este foarte importantă pentru refacerea și pentru bună funcționare a organismului uman.

Stresul stă la baza a peste 90% din bolile acestui secol!

Fiecare individ are responsabilitate față de sine și față de toți cei cu care interacționează. Unul dintre criteriile maturității umane este asumarea îndatoririle și răspunderile personale. Faptul de a nu-și asumă răspunderile conform ideii că "Tot ce nu pot realiza conștient va dispărea de la sine" este semnul unui comportament insuficient maturizat sau nematurizat. În momentul în care depistăm că avem de-a face cu stresul, și nu-l mai putem controla, musai este să apelăm la un medic specialist.

Stresul poate duce la boli fizice concrete

"Până la un anumit punct, toți spunem că stresul este o reacție normală a organismului. Dar, în cazul în care stresul este intens, continuu sau repetat, atunci acesta poate deveni un fenomen negativ. Apar îmbolnăviri fizice și tulburări psihologice. De la oboseală cronică la depresie, afecțiuni digestive, boli cardiovasculare, neuronale, de la afecțiuni degenerative, precum demență sau Alzheimer, până la dureri articulare, de spate, menstruale etc. Răspunsul organismului la stres este o reacție fiziologică survenită în momentele în care simțim că nu mai putem deține controlul asupra stărilor noastre. De aceea, odată ce nu avem un echilibru între minte și corp, niciodată nu vom putea depăși momentele stresante din viețile noastre. Astfel, am creat programul Brotac Back To Beginning, PENTRU TRUP ȘI SUFLET, tocmai pentru a veni în sprijinul pacienților afectați de problemele fie de ordin emoțional, fie fizic.", spune Dr. Cornel Brotac, Medic Specialist Recuperare, Medicină Fizică, Alternativă, Regenerativă și Antiaging.

Astfel, o altă atenționare a specialiștilor este să nu subestimăm daunele pe care le poate produce stresul. Alternanța activitate-relaxare/odihnă este foarte importantă pentru refacerea și pentru bună funcționare a organismului uman. Or, la persoanele stresate cronic, ajung să fie perturbate serios mecanismele care stau la baza acestei alternanțe. Prin urmare, sunt vitregite procesele de regenerare celulară și apar îmbătrânirea biologică și disfuncțiile cardiovasculare, hormonale, metabolice, imunitare etc.

O altă cauza, prea puțîn cunoscută, a stresului o poate reprezenta și carență de VitaminaD.

"Recent, am demarat un sondaj în rândul pacienților mei, din diferite categorii sociale, de la venituri medii la cele peste medii, pentru a stabili cauzele deficienței de Vitamina D, problema medicală tot mai des întâlnită în rândul tuturor. Acest studiu, mi-a demonstrat, pe un eșantion de 91 persoane, că nu expunerea la soare, așa cum se credea, ci factorii de stres. Practic, cu cât nivelul social este mai ridicat, cu atât crește și nivelul de stres și bolile aferente, de la anxietate, depresie până la boli cardiovasculare sau chiar la nivelul membrelor. Iar femeile sunt cele mai expuse la astfel de diagnostice. Să nu uităm că stările psiho-emoționale, în cazul femeilor, oscilează mai mult decât în cazul bărbaților. De aici, și cazurile tot mai des diagnosticate cu depresie, boli oncologice sau dureri osoase. Șocurile emoționale duc și la probleme ale oaselor, da! Spre exemplu, dureri ale coloanei, genunchilor sau cervicale au, de fapt, la baza, o problema de natură psiho-emoțională nerezolvată, care culminează cu diagnostice grave.", conchide specialistul.

