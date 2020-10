Inima bate foarte repede. Sau se aude foarte tare. Apare o senzație bruscă de căldură, însoțită de transpirație. Amorțeală, furnicături, amețeală, durere sau tensiune în piept, lipsă de aer, sentimentul de irealitate. Și acestora se adaugă o frică intensă, de o moarte iminentă, de leșin, de a nu înnebuni.

Lipsa controlului asupra propriului corp, a gândurilor și a emoțiilor crește și mai mult intensitatea acestor trăiri catastrofice. Așa arată pentru mulți oameni, cu diferite variații, atacurile de panică.

Cei care le-au experimentat știu că aceste trăiri sunt atât de intense și atât de reale, încât, cel puțin după primul atac, nu credeau să își mai revină sau să mai funcționeze firesc, ca până atunci, în viața de zi cu zi. Însă o caracteristică importantă a lor este aceea că vor lăsa tot timpul ceva în urmă: frica anticipatorie a unui nou episod și alte atacuri la distanțe variabile în timp. Și astfel se creează un cerc vicios al cărui caracter haotic și aparent de necontrolat adâncește și mai mult nesiguranța, neputința și lipsa de speranță că atacurile pot fi combătute și eliminate. Dar există nenumărate căi pentru a redobândi controlul și libertatea propriei existențe. Iar un prim pas ar fi înțelegerea acestor manifestări și însușirea unor tehnici de restabilire a propriei funcționalități.

Pentru cei care nu știu de unde să înceapă sau pentru care vizita la un specialist este un pas încă foarte mare, cartea Atacurile de panică, scrisă de psihologul clinician David Carbonell și publicată la Editura Trei este de un real ajutor. De ce? Pentru că este scrisă de un profesionist în domeniul sănătății mentale, care la rândul său s-a confruntat cu propria experiență legată de teamă, cuprinde cazuri și exemple din practica sa clinică, oferă nenumărate ocazii în paginile cărții de conștientizare a ceea ce se ascunde în spatele unor atacuri de panică, plus exerciții și tehnici de abordare și rezolvare a acestui subiect, pe cât de dificil, pe atât de intim. „Sunt un psiholog specializat în a acorda sprijin persoanelor care suferă de anxietate. Această carte cuprinde majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat în cei aproape 20 de ani de când ajut oamenii să își depășească panica și fobiile. Am făcut multe pregătiri în acești ani și am învățat mult din propria teamă de înălțimi, dar cele mai valoroase lecții despre cum să ajut oamenii să își gestioneze panica le-am primit de la clienții mei. Această ocazie de a crea un manual întregește acest proces și sunt recunoscător pentru oportunitatea de a transmite mai departe ceea ce am învățat”, dezvăluie Carbonell în introducerea uneia dintre cele mai complete cărți dedicate acestui subiect și adresate publicului larg.

„Simptomele fizice sunt puternice și alarmante, așa că nu e de mirare că oamenii cred că sunt pe moarte sau că trăiesc ceva grav: leșin, o sau că își pierd controlul în diverse feluri. Este foarte important să observăm că aceste gânduri despre un dezastru sunt de asemenea simptome ale unui atac de panică. Nu sunt niște semnale clare și precise de pericol. Sunt simptome ale anxietății. Sunt pur și simplu gândurile pe care le ai de obicei când îți e teamă. (...) Teama este reală. Problema este că tu trăiești această frică reală când nu există un pericol real ”, precizează autorul cărții „Atacurile de panică”.

, deoarece le sugerează că medical pur și simplu nu a găsit boala pe care ei cred sau speră că o au. Oamenii cu atacuri de panică speră adesea să găsească o problemă fizică, chiar o boală serioasă, pentru că nu vor să creadă că au o problemă sau

El subliniază un aspect important, primul necesar a fi conștientizat și mai ales acceptat de către persoanele care trec printr-o astfel de experiență. Și anume acela căAltfel spus, negarea și evitarea. Un exemplu relevant în acest caz este vizita la medic. Mai ales că, de obicei, la primul atac ce pare că a venit „din senin”, cei mai mulți oameni se tem de probleme medicale la nivelul inimii sau alte boli fizice. „”. Acesta fiind un aspect mai greu de acceptat, mai ales că, subliniază autorul, mulți oameni se simt mai degrabă jenați și au sentimentul că aceste reacții ciudate, care îi fac mult mai vulnerabili decât o boală fizică, li se întâmplă doar lor.

Dar tulburarea de panică, anxietatea, atacurile de panică afectează milioane de oameni din toată lumea și survin, cel mai adesea, între 18 și 35 de ani, după o perioadă de schimbări majore din zone importante ale vieții, schimbări de serviciu, locuință, familie, îngrijorări pentru siguranța materială sau cele legate de sănătate și pot fi un răspuns al psihicului la perioade îndelungi de dificultăți și incertitudini.

De aceea este important, adaugă David Carbonell, ca volumul „Atacurile de panică” să fie tratat ca un ghid, ca un partener pe drumul vindecării și își sfătuiește cititorii să lectureze cu atenție și răbdare, nu doar să răsfoiască cele patru capitole, să rezolve fiecare exercițiu la rând, fără a desfășura alte activități în același timp. Nu promite o călătorie ușoară, pentru că de altfel nicio incursiune în lumea propriilor emoții nu are cum să fie așa, iar acesta este un „subiect dificil pentru tine și ar fi ciudat dacă nu ai simți deloc anxietate. Acceptă-ți sentimentele, citește și rezolvă exercițiile cât de bine poți la acel moment”. Iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

David Carbonell este director fondator al Centrului de Tratament al Anxietății din Chicago, unde lucrează de 20 de ani cu pacienți cu tulburări de anxietate.

Featured foto by Tero Vesalainen via Shutterstock