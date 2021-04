Ce să faci ca să slăbești rapid și sănătos?

Să slăbești rapid și sănătos este un deziderat pentru tine, așa cum este un deziderat pentru toate persoanele care se confruntă cu neplăcutele kilograme în plus. Mai mult decât atât, parcă această dorință se acutizează și mai tare în preajma sezonului cald așa că, iată, am găsit un moment numai bun să discutăm despre care sunt cele mai bune metode care te ajută să slăbești rapid și sănătos.

„Majoritatea oamenilor cred că tot ce trebuie să facă pentru a ajunge la numărul de kilograme potrivite este să renunțe la anumite alimente. Ei bine, eu încerc să-mi conving pacienții că nu, dietele stricte nu sunt soluțiile. Ca să slăbești rapid și sănătos este recomandat să faci mișcare susținut, să ai grijă la alimentație și să urmezi o serie de proceduri de înfrumusețare pe care le recomand în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte.”, explică nutriționistul și specialistul în remodelare corporală Wasim Nazer.

Principalele lucruri pe care este recomandat să te concentrezi dacă vrei să pierzi kilograme în plus:

1. Deficit caloric (cea mai importantă parte)

2. Consumați în principal alimente nutritive, mult mai bogate în fibre și proteine

3. Intensifică activitatea fizică (puncte bonus pentru antrenamentul de forță)

4. Ai grijă să dormi cel puțin 7 - 8 ore pe noapte.

„Pentru a obține un deficit caloric, va trebui să ajustezi obiceiurile și comportamentele. Nu trebuie să fii complet restrictiv. Te poți bucura în continuare de alimente „interzise” din când în când, dar cu atenție. Unul dintre obiceiurile care facilitează obținerea unui deficit caloric (și pierderea în greutate) este includerea în dietă a multor fructe, legume și surse slabe de proteine!”, explică specialistul.

2 tratamente de remodelare corporală pe care este recomandat să le urmezi dacă vrei să pierzi kilogramele în plus

Reducerea circumferinței și a celulitei

Slăbire localizată

Tratament nedureros și neinvaziv

Rezultate obținute rapid, vizibile după primă ședință

Îmbunătățește circulația sangvină, ceea ce înseamnă că pe termen lung se vor reduce și depunerile de grăsime

Pielea va fi mai catifelată, mai tonifiată și mai elastică

„VELASHAPE 3 este cea mai nouă metodă nechirurgicală de tratare a zonelor cu celulită, laxitate cutanată și a țesutului adipos din zonele cu probleme, cu rezultate vizibile rapide. Velashape 3 oferă un tratament unic, fără timp de recuperare și confortabil.”, explică specialistul în remodelare corporală, Wasim Nazer.

Criolipoliza

Este tratamentul de remodelare corporală care reduce eficient țesutul cu până la 30% într-o singură ședință de tratament. „Este o procedură de remodelare corporală non-invazivă care îngheață celulele adipoase, iar ulterior acestea sunt eliminate din organism gradual. Este singurul tratament nechirurgical și neinvaziv care elimină definitiv grăsimile în exces prin înghețarea celulelor adipoase. Criolipoliza presupune folosirea unor dispozitive (sonde) aplicate pe zona de tratament folosind o membrană cu gel special care are rol în protecția pielii, apoi analizează țesutul și îl izolează de celelalte.”, conchide specialistul Wasim Nazer.

