Veniți să gustați peste 150 de soiuri și hibrizi de fructe, struguri și legume obținute în România

Facultatea de Horticultură din București și Academia de Științe Agricole și Silvice vă invită, între 30 septembrie și 3 octombrie 2021, la Toamna Horticolă Bucureșteană. Stațiunile USAMV București – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură Pietroasa-Istrița și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Ferma Moara Domnească vor expune roadele toamnei alături de cele 5 mari institute de profil din România - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești – Mărăcineni, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole – Horting București, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș, precum și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri din Dăbuleni.

O călătorie în lumea horticulturii și a roadelor sale într-o autentică Zi a Recoltei în Campusul Agronomie-Herăstrău. Timp de 4 zile, Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV București, alături de Academia de Științe Agricole și Silvice aduc laolaltă producători, institute și stațiuni cu profil horticol din România care prezintă și oferă spre degustare numeroase soiuri și hibrizi românești, precum și soiuri recent introduse din străinătate -mere, pere, prune, gutui, struguri, soiuri de tomate și hibrizi. O prezență inedită o reprezintă speciile noi de kiwi, curmale dobrogene/jujube, banana nordului, kaki, smochine, batat/cartof dulce produse la Facultatea de Horticultură din București și la SCDCPN Dăbuleni. Nu vor lipsi sucurile naturale, înghețata artizanală și numeroase alte produse inedite, alături de must și unicul vin universitar din România, obținut la SCDVV Pietroasa.

Cei peste 50 de producători prezenți la Toamna Horticolă Bucureșteană expun și comercializează pentru publicul larg o gamă variată de plante, bulbi, flori, produse pentru grădinărit, delicii tradiționale, must și vin.

Odată cu creșterea interesului de a avea o viață sănătoasă, fructele și legumele cultivate local, proaspete, devin din ce în ce mai căutate. Ziua Recoltei este o sărbătoare pentru comunitatea de producători și consumatori, care încununează un an de producție bogată. Pe tot mapamondul gospodarii sărbătoresc Ziua Recoltei, iar anul 2021 a fost declarat de către ONU și FAO, Anul Internațional al Fructelor și Legumelor. Din Anglia până în America de Nord sau Canada, se sărbătorește anual Ziua Recoltei ca un festival mult așteptat. Marcată încă din antichitate prin celebrarea roadelor pământului și a zeițelor Demetra, la greci, și Ceres, la romani, Ziua Recoltei a fost continuată și în tradiția populară românească.

Evenimentul are și o componentă educațională importantă prin conferințele și atelierele care au loc în fiecare zi în Aula Magna PS Aurelian a USAMV București și vor fi transmise LIVE pe pagina Toamnei Horticole Bucureștene , unde găsiți și programul detaliat.

Vă așteptăm în deplină siguranță în Campusul Agronomie – Herăstrău, din Bd. Mărăști, Nr. 59, între 30 septembrie și 3 octombrie și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea răspândirii Covid19.

Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București (USAMV) este o instituție de învățământ superior și de cercetare acreditată, pol de excelență al învățământului universitar de specialitate, transformată constant și consistent pe parcursul celor 168 de ani de existentă. USAMV are peste 11.000 de studenți, fiind definită ca "o universitate pentru viaţă şi agricultură, prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate" ("Agriculture for Life, Life for Agriculture"). USAMV are în vedere patru direcţii strategice de dezvoltare în contextul actual: învăţământ de calitate (cu accent pe abilităţile practice urmărite de angajatori), cercetare avansată, internaţionalizare şi parteneriat cu mediul de afaceri.

www.usamv.ro

